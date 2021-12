Karen Schmidt 23.07.2009 Aktualisiert am 04.09.2009 - 14:00 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Rürup-Rente im Überblick

Die Rürup-Rente wurde 2005 als Alternative für Selbstständige, die nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen und nicht Riester-berechtigt sind, eingeführt. Die Steuerfreiheit der Beiträge sowie die Versteuerung der Auszahlungen erfolgt analog der schrittweisen Umstellung der gesetzlichen Rente in die nachgelagerte Besteuerung. Die höchste Förderstufe wird 2025 erreicht. Die 100-prozentige Steuerpflicht gilt für Rentner, die ab 2040 in den Ruhestand gehen.