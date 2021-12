Die schlechteste Gold-Aktie - warum es besser werden könnte

Nachdem das Unternehmen es unlängst versäumt hatte, die rekordniedrigen Renditen am Anleihemarkt für Investitionen in die Produktion zu nutzen, bekommt es nun eine zweite Chance. Einiges deutet darauf hin, dass unter Anlegern der Appetit auf Bonds von Goldproduzenten wieder steigt.Anleihen, die von Bergbauunternehmen begeben wurden, sind gerade auf gutem Wege, den besten monatlichen Ertrag seit elf Monaten zu liefern. Das geht aus Daten von Bank of America Corp. hervor. Dahinter stehen unter anderem Spekulationen, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Maßnahmen zur Senkung der Kreditkosten beibehalten wird.Die Fed hatte in diesem Monat überraschend davon abgesehen, ihre Anleihekäufe im Umfang von monatlich 85 Milliarden Dollar zu reduzieren. Die Währungshüter wollen zuerst mehr Hinweise auf ein nachhaltiges Stellenwachstum sehen. Federal-Reserve-Chairman Ben S. Bernanke sagte am 18. September, dass die Entscheidung über die Bondkäufe letztlich davon abhänge, “was für die Wirtschaft notwendig ist”.Das Wiedererwachen des Interesses der Bond-Investoren ist für Buenaventura eine Gelegenheit, den Kapitalmarkt anzuzapfen. Das Unternehmen versucht, Abbaustätten auf Vordermann zu bringen - darunter die gigantische Yanacocha-Miene, die es gemeinsam mit Newmont Mining Corp. betreibt.Der in Lima ansässige Konzern, dessen Aktien wegen des so stark gesunkenen Goldpreises unter Druck geraten waren, hatte nach dem Anziehen der Renditen davon abgesehen, Anleihen an den Markt zu bringen. Vorstandschef Roque Benavides erklärte am 2. Juli, er werde Dollar-Bonds im Ausland auflegen, “wenn es wieder mehr Appetit gibt”.“Ganz klar, ein neues Fenster hat sich nun geöffnet”, sagte Analyst Soummo Mukherjee von Moody’s Investors Service in einem Telefoninterview mit Bloomberg News in Sao Paulo. “Es gibt keinerlei Garantie dafür, dass die Zinssituation besser wird, wenn sie es weiter hinauszögern.”Alberto Benavides, der Vater von Roque, hatte den Konzern vor 60 Jahren gegründet. Gemeinsam mit Newmont entdeckte er in den 1980er Jahren Yanacocha in den Anden. Beide Unternehmen begannen dort mit der Förderung in 1993. Heute ist Buenaventura unter den wertvollsten Goldproduzenten der Welt die Nummer 19 mit einer Marktkapitalisierung von 3,12 Milliarden Dollar und einem Jahresumsatz von 1,45 Milliarden Dollar und nur 87 Millionen Dollar an Nettoschulden.Dieses Jahr plant das Unternehmen, 385 Millionen Dollar zu investieren. Zusammen mit Partner Newmont will Buenaventura zudem die Arbeit am Conga-Projekt wieder aufnehmen, die nach Protesten von Anwohnern zum Erliegen gekommen war. Beide Konzerne hatten dort bereits 1,5 Milliarden investiert. Gleichzeitig ist es beim Goldpreis dieses Jahr um rund ein Fünftel nach unten gegangen.“Der Markt bestraft Buenaventura für alle diese Dinge: den Anstieg bei den Kosten, die sozialen Probleme und den Fall des Goldpreises”, sagte Analyst Oscar Pomar bei MCC Seminario in Lima mit Blick auf den Absturz der Aktie.Auch wenn sich die Marktstimmung zu Gold verschlechtert hat, so werden Bond-Investoren doch die Netto-Kasse-Position von Buenaventura begeistert zur Kenntnis nehmen, meinte Kredit- Stratege Richard Segal von Jefferies Group LLC in London. “Angesichts der Bilanz, verglichen mit denen der Konkurrenz, sollten sie keine Probleme haben”, Geld einzusammeln.”Mit Blick auf die Nachfrage nach Gold sagte Benavides in dieser Woche gegenüber Analysten, dass sein Unternehmen an Gold “glaubt - unabhängig von der derzeitigen Situation”. Das Angebot von neuen Förderstätten sei begrenzt. Und die Nachfrage von Zentralbanken und reichen Privatanlegern werde auch weiterhin erhalten bleiben. Die Gründe sieht er in der lockeren Geldpolitik der USA und in Inflationsrisiken.