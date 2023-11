Die europäische Ratingagentur Scope hat gemeinsam mit dem „Handelsblatt“ die besten Fonds, Anlagegesellschaften und Zertifikateanbieter in 54 Kategorien ausgezeichnet. Belohnt wurden damit laut Veranstaltern herausragende Leistungen in den Bereichen liquide und alternative Investments. Die Analysten hatten dazu rund 12.000 Fonds und knapp 1.900 Asset Manager und Zertifikateanbieter untersucht. Moderiert wurde die Veranstaltung wie schon in den Vorjahren von Barbara Schöneberger.

Die besten Ucits-Investmentfonds

Im Bereich Ucits-Fonds wurden Asset Manager und Fonds in insgesamt 30 Kategorien gewürdigt. Die Auszeichnung als bester Universalanbieter ging schon wie im vergangenen Jahr an JP Morgan Asset Management. Die sehr breite Produktpalette mit vielen guten Portfolios überzeugte die Jury.

Der Award für den besten Spezialanbieter ging in diesem Jahr an drei Gewinner: Lupus Alpha (für Deutschland), Flossbach von Storch (Österreich) und die Luzerner Kantonalbank (Schweiz).

Der beste ESG-Universalanbieter ist Carmignac. Die nachhaltigen Fonds des Unternehmens machen beachtliche 90 Prozent seines verwalteten Vermögens aus, lautete die Begründung.

Den Award für den besten ESG-Spezialanbieter nahm Metzler Asset Management in Empfang. Als einer der ersten deutschen Vermögensverwalter unterzeichnete er bereits 2012 die Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen.

Die Auszeichnung im Bereich Multi Asset gewann die DWS. Die Gesellschaft beeindruckte die Jury mit einem extrem breiten Angebot und einer hohen Stabilität beim verantwortlichen Personal.

Sämtliche Gewinner der Investment Awards finden Sie hier.

Scope Awards für Alternative Investmentfonds

Bei den Alternativen Investmentfonds wurden Asset Manager in insgesamt 20 Kategorien ausgezeichnet. In gleich drei dieser Kategorien heißt der Gewinner Deka Immobilien: Real Estate Global, Retail Real Estate Europe und Real Estate Logistics.

Union Investment Real Estate erhielt den Award in der Kategorie Retail Real Estate Germany. Ihr breit diversifizierter Publikumsfonds übertrifft in puncto Rendite, die anhaltend hoch ist, seine Konkurrenten in der Vergleichsgruppe, lautet die Begründung.

Die DWS nahm den Preis für das Segment Infrastructure Equity entgegen. Auch sie konnte die Jury mit der starken Performance ihrer Infrastruktur-Investments überzeugen. Darüber hinaus hat sie im April 2023 den ersten europäischen offenen Infrastrukturfonds für Privatkunden gestartet.

Der Award in der Kategorie Private Debt ging an Blackstone. Mit seinen knapp 300 Anlageexperten und seinem ausgedehnten Netzwerk hat der Asset Manager einen hervorragenden Zugang zu Transaktionen, heißt es in der Begründung.

Preisträger in der Kategorie Private Equity ist Partners Group. Das Unternehmen besticht durch seine langjährige Erfahrung in diesem Bereich und hohe Renditen seiner Produkte, so die Ratingagentur.

Sämtliche Gewinner und Nominierte der Alternative Investment Awards finden Sie hier.

Scope Awards für die besten Zertifikateanbieter

An die Anbieter von Investmentzertifikaten vergab Scope Auszeichnungen in vier Kategorien. Bester Primärmarktanbieter ist die Deka Bank, im Bereich Sekundärmarkt wusste Société Générale die Jury zu überzeugen. Der Trading Award ging dieses Jahr an BNP Paribas. Den ESG-Award im Bereich Zertifikate sicherte sich die Landesbank Baden-Württemberg.

Sämtliche Gewinner der Zertifikate Awards finden Sie hier.