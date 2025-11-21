Scope hat zum 20. Mal die Awards für die besten Fonds, Anlagegesellschaften und Zertifikateanbieter vergeben. Wir zeigen die Gewinner der diesjährigen Verleihung.

Die europäische Ratingagentur Scope hat gemeinsam mit ihrem Medienpartner „Handelsblatt“ die besten Fonds, Anlagegesellschaften und Zertifikateanbieter in 68 Kategorien ausgezeichnet. Die Scope-Analysten hatten dazu rund 12.500 Fonds und Hunderte Asset Manager und Zertifikateanbieter untersucht. Die Award-Zeremonie am Abend des 20. November fand im Berliner Fotografiska statt. Durch den Abend führte, wie auch in den letzten Jahren, die Moderatorin Barbara Schöneberger.

Scope Awards für Investmentfonds (Ucits)

Im Bereich Ucits-Fonds wurden Asset Manager und Fonds in insgesamt 34 Kategorien gewürdigt. Die Auszeichnung als bester Universalanbieter in Deutschland ging in diesem Jahr an Deka Investment. Das Haus überzeugte mit einer außergewöhnlich breiten Produktpalette, einer großen Vielfalt der Investmentansätze und einer hohen Zahl top bewerteter Fonds. Darüber hinaus gewann die Deka in vier weiteren Award-Kategorien.

Die Trophäen für den besten Anbieter von Aktienfonds in Deutschland und von aktiven ETFs nahm J.P. Morgan Asset Management entgegen. Zum Sieg trugen nicht nur die 15 Spitzenratings der hauseigenen Aktienfonds bei, sondern auch die fortlaufende erfolgreiche Entwicklung innovativer Produkte. Als bester Asset Manager für Nebenwerte wurde Janus Henderson ausgezeichnet, im Bereich Multi Asset gewann DJE.

Sämtliche Gewinner der Investment Awards (liquide Fonds)

Scope Awards für Alternative Investmentfonds (AIF)

Bei den Alternativen Investmentfonds wurden Asset Manager in insgesamt 30 Kategorien ausgezeichnet. Ein besonderer Fokus lag in diesem Jahr auf den Eltif-Kategorien.

Als „Bester Asset Manager Eltif“ wurde J.P. Morgan Asset Management in der Kategorie Multi Asset ausgezeichnet. Seine erstklassige Alternatives-Plattform überzeugte genauso wie die relativ konservative Ausgestaltung seines Multi-Alternatives-Eltifs. In der Kategorie Eltif Infrastructure setzte sich Allianz Global Investors durch. Commerz Real nahm den Award für Eltif Infrastructure – New Energy entgegen.

Deka Immobilien war in gleich drei Award-Kategorien erfolgreich – als bester Asset Manager Institutional Real Estate Europe, Retail Real Estate Europe und Real Estate Global.

Sämtliche Gewinner der Alternative Investment Awards

Scope Awards für Zertifikateanbieter

An die Anbieter von Investmentzertifikaten vergab Scope Auszeichnungen in vier Kategorien. Bester Primärmarktanbieter ist die Dekabank, im Bereich Sekundärmarkt gewann die Société Générale. Der Trading Award ging dieses Jahr an J.P. Morgan. Zum nachhaltigsten Zertifikate-Emittenten wurde die Landesbank Baden-Württemberg gekürt.

Sämtliche Gewinner der Zertifikate Awards