Edelstoff Media feierte auch in diesem Jahr sein Sommerfest an der Hamburger Außenalster. Die schönsten Eindrücke gibt es in unserer Bildergalerie.

Bei spätsommerlichen Temperaturen feierte Edelstoff Media – das Medienhaus hinter dem private banking magazin und DAS INVESTMENT – gemeinsam mit dem Event-Team von rehblau und der Kommunikations-Agentur Public Imaging sein traditionelles Sommerfest an der Hamburger Außenalster. Der Himmel zeigte sich zwar bewölkt, der Regen blieb jedoch aus und der ausgelassenen Stimmung tat das ohnehin keinen Abbruch. Rund 180 Gäste kamen zusammen, um sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und bis in den Abend hinein zu feiern und zu tanzen.

Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum von Public Imaging, das mit persönlichen Reden und Geschenken gebührend gefeiert wurde. Bereits zum 19. Mal fand das Sommerfest am Steg von Käpt’n Prüsse statt. In unserer Fotostrecke zeigen wir die schönsten Momente des Abends.