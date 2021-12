Astrid Lipsky 11.05.2009 Lesedauer: 3 Minuten

Die Sonnenkönige

First Solar, Solarworld und Q-Cells werden die schwierige Übergangsphase in der Solarindustrie am besten meistern, ist sich Matthias Fawer sicher. Fawer ist Vize-Präsident von Sarasin Sustainable Investment. Gegenüber DAS INVESTMENT.com erklärt der Nachhaltigkeitsanalyst die Unterschiede zwischen den drei Firmen mit strahlender Zukunft.