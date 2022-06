Stolls Fondsecke Die stärksten Fonds und ETFs für Dividendenjäger

Regelmäßige Zinsen aufs Sparkonto? Das ist lange her! Und auch, wenn die Notenbanken weltweit aufgrund der grassierenden Inflation ein wenig an der Zinsschraube drehen, wird sich daran in Zukunft wenig ändern. Zu starke Zinserhöhungen können die Notenbanker sich nicht leisten, denn das würde die Konjunkturaussichten vollends eintrüben. Deshalb werden sie wohl die Zinsen nicht über ein Mindestmaß hinaus anheben. „Für einen klaren Kurswechsel Richtung geldpolitischer Normalität oder gar Preisstabilität ist kein Platz“, meint Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank.

Wer regelmäßig Extrageld vereinnahmen will, kommt deshalb um Alternativen nicht herum. Eine Variante können Unternehmen sein, die ihre Aktionäre Jahr für Jahr mit einem verlässlichen Geldregen überschütten. Gerade in Zeiten hoher Inflation werden Dividenden wieder enorm wichtig, federn sie doch im besten Fall Vermögensverluste ab. In den letzten Jahren sind dividendenstarke Papiere etwas aus der Mode geraten. Im Angesicht der von Technologieaktien angeführten Börsenrally waren die Titel quasi ein Garant für unterdurchschnittliche Renditen. Doch die allgemeine Teuerung ändert nun die Spielregeln.

Während Wachstum im Angesicht von Zinsangst seit Monaten abgestraft wird, sind Dividendenaktien als lukrative Einkommensquelle plötzlich gefragt. Nicht zuletzt, weil die globale Konjunkturerholung im Jahr 2021 dividendenstarken Unternehmen Rekordgewinne beschert hat. Auf Anleger prasselt derzeit deshalb ein Dividendenregen bislang ungekannten Ausmaßes ein. Der Dividendeninvestor und Buchautor Christian W. Röhl hat ausgerechnet, dass allein deutsche Aktiengesellschaften im Jahr 2022 insgesamt rund 70 Milliarden Euro ausschütten werden. Damit würde das bisherige Spitzenjahr 2019 um sage und schreibe 22 Prozent übertroffen.

Unterschätzte Wirkung

Hierzulande werden Dividenden in der Regel einmal jährlich ausgezahlt. In den USA sind die Ausschüttungen häufiger, üblicherweise quartalsweise, so dass diese schneller reinvestiert werden können. Das ist deshalb wichtig, da wiederkehrende Erträge erheblich zum langfristigen Erfolg an der Börse beitragen. Zahlreiche Studien belegen, dass über viele Jahre hinweg die Dividende mehr als die Hälfte der gesamten Wertentwicklung ausmachen kann.

Wichtig ist dabei, dass diese kontinuierlich steigt. Hier lohnt ein Blick auf sogenannte Dividenden-Aristokraten, die in den vergangenen 25 Jahren in jedem Jahr ihre Dividende angehoben haben. Zu den bekanntesten Vertretern gehören beispielsweise das Buffett-Investment Coca-Cola, aber auch Johnson & Johnson, Procter & Gamble oder McDonalds. Bei entsprechend langer Historie kann es sogar dazu kommen, dass die jährliche Dividende den ursprünglichen Einstiegskurs einer Aktie übertrifft, wie das Beispiel Johnson & Johnson zeigt. So kostete die Aktie des Pharma- und Konsumgüterkonzerns im Jahr 1990 nur 3,60 US-Dollar. Heute schüttet der Konzern aus dem Bundesstaat New-Jersey jährlich knapp 4 US-Dollar je Aktie als Dividende aus. Tendenz weiter steigend, denn der Dividendenkönig steigert seit über 60 Jahren kontinuierlich seine Ausschüttungen an die Aktionäre.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer seinen Aristokraten die Treue über viele Jahre hinweg hält, wird mit einem ungeahnten Renditehebel belohnt, der mit der Zeit immer stärker wird. Deshalb sollten Anleger nicht ausschließlich nur auf die Höhe der Dividende schauen, sondern insbesondere auf die langfristige Entwicklung des Dividendenwachstums.