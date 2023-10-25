Stolls Fondsecke Die stärksten Fonds und ETFs für Dividendenjäger

In volatilen Börsenzeiten richten viele Anleger den Blick auf die Dividende. Ausschüttungen werden von den Aktionären als Zeichen für die gute Verfassung eines Unternehmens gewertet. Entscheidend ist letztlich das Gesamtergebnis, das sich aus Kurssteigerungen und Erträgen zusammensetzt. DAS INVESTMENT zeigt, welche globalen Dividendenfonds über drei Jahre vorn liegen.

Junge Frau im Geldregen: DAS INVESTMENT hat untersucht, welche Dividendenfonds in den vergangenen drei Jahren die höchsten Wertzuwächse erzielten.

„Dividenden? Die sind für mich nicht mehr so wichtig. Jetzt bekomme ich wieder höhere Zinsen für meine Ersparnisse.“ So oder ähnlich mag der ein oder andere Investor in der aktuellen Lage denken. Immerhin locken einige Tagesgeldkonten mit attraktiven Zinssätzen von bis zu vier Prozent. Doch nach Abzug der Inflationsrate ist das immer noch ein Minusgeschäft. Die Teuerung ist seit Monaten beharrlich hoch. Im August vermeldete das Statistische Bundesamt eine Inflationsrate in Höhe von 6,1 Prozent, im September lag sie bei 4,5 Prozent.

Die Inflation schlagen

Das Inflationsthema beschäftigt nicht nur die Deutschen, sondern die meisten Bürger in den westlichen Industrienationen angesichts der spürbaren Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Energie und in nahezu allen anderen Lebensbereichen. Wer nach Wegen sucht, der schleichenden Geldentwertung dauerhaft zu entrinnen, sollte über das nächste Tagesgeld-Sonderangebot hinausdenken. „In der gegenwärtigen Situation muss der Schutz vor Inflation im Fokus stehen“, unterstreicht John Bailer, Fondsmanager des BNY Mellon US Equity Income Fund. Daher sollten Anlagestrategien darauf ausgerichtet sein, nicht nur die Inflation zu kompensieren, sondern darüber hinaus Gewinne zu erwirtschaften.

Dividenden als konstante Einnahmequelle

Wie gut Dividendenfonds dabei abschneiden, haben die Vorjahre gezeigt. In den vergangenen 36 Monaten erwirtschafteten die besten Produkte fast 20 Prozent Gewinn pro Jahr. Der Dax schaffte im gleichen Zeitraum nur eine jährliche Rendite von 4,8 Prozent. Solide Unternehmen mit sauberen Bilanzen, nachhaltigem Wachstum und starken Cashflows bewähren sich gerade in Krisenzeiten. Und neben Kursgewinnen bieten Dividendenzahlungen eine konstante Einnahmequelle, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Obwohl die USA und Europa am Rande einer Rezession entlang taumeln und die wichtigsten Zentralbanken den Kampf gegen die Inflation mit immer neuen Zinserhöhungen verschärfen, verzeichneten dividendenstarke Unternehmen zuletzt Rekordausschüttungen. Allein im zweiten Quartal 2023 betrugen diese 568 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Analyse des britischen Vermögensverwalters Janus Henderson hervorgeht. Es wird erwartet, dass diese Ausschüttungen noch einmal um rund 5 Prozent steigen und die Schwelle von 1,6 Billionen US-Dollar überschreiten, was einen neuen historischen Höchststand bedeuten würde.

Die Dividenden-Champions bieten Ausschüttungsquoten von über acht Prozent pro Jahr. Diese Zahlen machen deutlich, dass Dividenden unabhängig vom aktuellen Zinsniveau eine wichtige Rolle in der Anlagestrategie spielen können.

JPM Global Dividend gegen Wisdomtree Global Quality Dividend Growth: Ein ständiges Kopf-an-Kopf-Rennen

Ziel von Dividendenfonds ist die systematische Anlage in Aktien von Unternehmen, die als verlässliche Dividendenzahler bekannt sind. Das Angebot an solchen Fonds ist mittlerweile sehr vielfältig. Es gibt Hunderte von aktiv gemanagten Aktienfonds, die eine Dividendenstrategie verfolgen. Zudem bietet der Markt knapp 100 ETFs an, die ein Investment in Dividendenaktien ermöglichen. Hinsichtlich der Rendite stehen die passiv gemanagten Fonds ihren aktiv gemanagten Pendants in nichts nach. Das zeigt auch unser Ranking. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede in den Strategien, die es zu verstehen gilt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

In den vergangenen fünf Jahren haben sich Dividenden-Wachstumsstrategien als ein guter Weg erwiesen, um von Dividendenaktien zu profitieren. Unter den passiven Produkten sticht hier der Wisdomtree Global Quality Dividend Growth ETF hervor. Bei der Auswahl der Titel für den ETF berücksichtigt Wisdomtree nicht nur die Höhe der Dividenden, sondern auch verschiedene Faktoren wie die Qualität und das Wachstumspotenzial der Unternehmen. So werden die Titel nicht nach der Dividendenrendite, sondern nach dem Volumen der zuletzt gezahlten Dividenden gewichtet. Ferner landen nur Titel im Portfolio, die den ESG-Kriterien von Wisdomtree entsprechen.

Auf der aktiven Seite ist der JPM Global Dividend am ehesten mit dem ETF vergleichbar. Hinsichtlich der Performance liefern sich beide Produkte ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Über fünf Jahre liegen sie fast gleichauf. Seit Auflegung im November 2016 beträgt der Vorsprung des Wisdomtree Global Quality Dividend Growth 17 Prozentpunkte. Auf Sicht von drei Jahren hat der aktive Fonds mit einem Vorsprung von rund 13 Prozent die Nase vorn.

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Der JPM-Klassiker setzt vor allem auf Titel, die im Durchschnitt eine höhere Dividendenrendite im Vergleich zum MSCI All Country World Index (ACWI) aufweisen. Dabei liegt der Fokus auf nachhaltigem Wachstum und der Qualität der Dividendenausschüttungen. Der Fonds zeichnet sich zudem durch eine umfassende Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg aus.

Ein Großteil des Portfolios besteht aus Titeln, die von Witherow und seinem Team als Compounder bezeichnet werden. Diese Unternehmen steigern über einen langen Zeitraum kontinuierlich den Shareholder Value. Gemeinsam haben sie eine beständig hohe Rendite auf das investierte Kapital und die Fähigkeit, die generierten Gewinne und Cashflows effektiv in das Wachstum ihres Geschäfts zu reinvestieren. Gemäß JPM haben die Compounder in den vergangenen zwei Jahrzehnten den MSCI World Index signifikant übertroffen. Zusätzlich ergänzt das Trio das Portfolio um Titel mit besonders hohen Dividendenausschüttungen sowie um Dividendenaktien mit starkem Wachstumspotenzial.

Global X Superdividend: Dividendenjagd mit Fallstricken

Das es nicht die beste Idee ist, ausschließlich auf die Dividendenhöhe zu setzen, zeigt die Strategie des Global X Superdividend ETF. Das US-Original jagt seit 2011 weltweit den fettesten Dividenden-Prozenten hinterher. „Die kumulierten Ausschüttungen gleichen so eben das aus, was an Kurswert verloren ging. Und wer reinvestiert hat, ist dick im Minus. Dividenden sind super, aber bei der krampfhaften Dividendenjagd tappt man schnell in viele Fallen“, ist das Fazit von Christian W. Röhl in Bezug auf diesen ETF. Die Ucits-Variante, die seit Februar 2022 auf dem Markt ist, verzeichnet seither einen Verlust von etwa 40 Prozent.

DWS Top-Dividende: Größtes Fondsvolumen, aber nicht in den Top-20

Der DWS Top-Dividende, mit einem Fondsvolumen von knapp 20 Milliarden Euro der größte Dividendenfonds, schaffte es mit einer Performance von 23,2 Prozent über die vergangenen drei Jahre nicht unter die Top 20. Auch über fünf Jahre fällt die Performance des von Thomas Schüssler gemanagten Schwergewichts mit 23,9 Prozent vergleichsweise bescheiden aus. Schüssler will seinen Anlegern keine turbulente Achterbahnfahrt zumuten, die bei einem Verlust von 30 Prozent zum fluchtartigen Ausstieg zwingt. Stattdessen will er ein Risikoprofil bieten, das es Anlegern erlaubt, auch in schwierigen Börsenphasen engagiert zu bleiben.

Im Krisenjahr 2022 zahlte sich diese vorsichtige Strategie aus. Während die weltweiten Aktienmärkte zweistellige Verluste hinnehmen mussten, bewahrte der Flaggschifffonds seine Stabilität und erzielte ein leichtes Plus. Derzeit liegt der Schwerpunkt der Fondsallokation auf den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Energie. IT-Werte sind in Schüsslers Portfolio deutlich unterrepräsentiert. Derzeit sind mit Shell, Schlumberger und Total Energies drei Unternehmen aus dem Ölsektor die größten Positionen im Fonds.

Die besten Dividendenfonds und -ETFs über drei Jahre

Angesichts des schwierigen Anlageumfelds stellt sich die Frage, welche Dividendenfonds zuletzt die höchsten Gewinne erzielten. Aus diesem Grund haben wir uns auf die Suche nach den Performancesiegern über drei Jahre gemacht. Die besten Fonds und ETFs zeigt die nachfolgende Fondstrecke. Das beste Produkt mit weltweitem Fokus erzielte eine annualisierte Rendite von über 18 Prozent.

Stand der Daten: 25. Oktober 2023