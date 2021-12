Die Strauss-Kahn-Affäre und weitere Sex-Skandale

Eigentlich befand sich Dominique Strauss-Kahn auf dem Sprung nach Europa. Dann jedoch nahmen ihn US-Polizisten am vergangenen Samstag in Untersuchungshaft . Am heutigen Montag sollte er am Treffen der Euro-Finanzminister über die Schuldenkrise teilnehmen.Die Anklage lautet auf sexuelle Nötigung, versuchte Vergewaltigung und Freiheitsberaubung einer 32-jährigen Hotelangestellten. Seinen Anwälten zufolge beteuert Strauss-Kahn seine Unschuld und ließ sich bereits von Gerichtsmedizinern auf Kratzer und DNA-Spuren untersuchen.Vor dem Richter ist nichts entschieden und es gilt für Strauss-Kahn die Unschuldsvermutung wie für jeden anderen. Dennoch reiht sich seine Festnahme schon jetzt in die lange Chronik der Sex-Skandale von Prominenten ein. DAS INVESTMENT.com stellt eine kleine Auswahl der Seitensprünge & Co. der vergangenen Jahre zusammen.