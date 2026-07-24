Wir haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Bei uns war das zuletzt keine Redewendung. Seit einiger Zeit haben wir eine neue Kaffeemaschine bei uns im Verlag. Beim Umräumen des Porzellans fiel uns auf: Der halbe Bestand fehlt oder taugt nichts mehr. Tassen von Asset Managern, die es längst nicht mehr gibt. Andere waren innen so verkrustet, dass die Kaffeefarbe inzwischen zum Dekor gehört.



Also haben wir einen Aufruf gestartet: Liebe Asset Manager, liebe Finanzhäuser, schickt uns eure Tassen. Viele sind ihm gefolgt. Danke dafür – der Schrank ist wieder voll.



Das Ergebnis zeigen wir Ihnen jetzt, pünktlich zum Sommerloch. Klicken Sie sich durch die Galerie. Und dann sagen Sie uns gerne auf Linkedin: Welche Tasse ist Ihr Favorit?

1 / 32 Bildquelle: Christoph Fröhlich