Semesterstart Für Studenten: Die teuersten und günstigsten Städte zum Wohnen

Steigende Mieten, hohe Energiekosten und eine anhaltende Inflation: Die derzeitige Lage bringt auch Studenten in die finanzielle Bredouille. Denn die jüngste Erhöhung des Bafög-Höchstsatzes auf derzeit 934 Euro entlastet nur teilweise, zeigt eine Analyse von der Immobilienplattform Immowelt.

Die Wohnpauschale von 360 Euro reicht in 41 von 68 untersuchten Städten nicht aus, um die Kaltmiete einer durchschnittlichen Studentenwohnung (1 bis 2 Zimmer, 40 Quadratmeter) zu zahlen. In den elf teuersten Städten der Analyse müssen Studierende sogar mindestens die Hälfte des kompletten Bafög-Höchstsatzes für die Kaltmiete aufwenden.

„Statt pauschaler Erhöhungen des Bafög-Satzes würde eine Anpassung an das Mietniveau der jeweiligen Stadt Studierenden eher helfen“, sagt Immowelt Geschäftsführer Felix Kusch. „Denn während in vielen Regionen im Osten die Wohnpauschale für die Miete reicht, geben Studierende in den teuren Städten im Süden einen Großteil des kompletten Bafög-Satzes für das Wohnen aus“, so Kusch weiter.