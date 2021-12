Die Top 5 Firstfive-Trends: Gold oder nicht Gold

Auf DAS INVESTMENT.com verrät Firstfive-Chef Jürgen Lampe jede Woche die spannendsten Trends:Gold. In den vergangenen drei Monaten war ein Goldzertifikat das meistgekaufte Wertpapier der Profis.Gold. Ganz aktuell verringerten einige Häuser ihre Bestände in der vergangenen Woche. Keine andere Anlageklasse wurde so stark verkauft.Ein Münchener Vermögensverwalter ging ins Risiko, verkaufte zwei Anleihen am Dienstag und kaufte dafür Eon, den Dauerbrenner der Verwalter.Weiterhin sind Schwellenländerinvestments im Aufwind. Zuletzt wurde Korea besonders beachtet. Als Zulieferer von Japan erhofft man sich einen indirekten Nachfrageschub aus der hyperexpansiven Politik Japans.Scheinen ein neues Gleichgewicht erreicht zu haben. Für die Cashquote bedeutet das: Sie liegt um die sechs Prozent. Noch vor einigen Monaten war sie deutlich höher, aber angesichts der Renditen auf Tagesgeld oder Sichtguthaben ist der Abbau wohl verständlich.