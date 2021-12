Die Top 5 Firstfive-Trends: Jahresendgeschäft

Firstfive beobachtet etwa 300 reale Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät Firstfive-Chef Jürgen Lampe jede Woche die spannendsten Trends:Ein Verwalter aus Berlin verbilligte in den Depots seiner Kunden die Aktie der Deutschen Bank. Er ist davon überzeugt, dass die Deutsche Bank unter allen europäischen Finanztiteln mit am besten durch die gegenwärtige Krise kommen werde. Sie habe sowohl das Knowhow als auch die Stellung in Deutschland und im europäischen Raum, die das gewährleisten werde.Die Aktien des französischen Lebensmittelherstellers Danone verkaufte ein Entscheider aus Frankfurt, obwohl sie von den meisten Analysten derzeit empfohlen wird. Seine Erklärung: „Es ging einfach darum, den Anteil an Positionen in den entsprechenden Depots zu reduzieren, nicht um eine grundlegend kritische Einstellung zu diesem Wert oder zur Branche. Die Aktie war dabei eben unser schwächstes Glied in den Depots.“Ein Kölner Vermögensverwalter kaufte vor Weihnachten den ETFlab Dax Plus Maximum Dividend, der den Dividenden-Dax nachbildet und ließ dafür ein Discountzertifikat auf den Dax auslaufen. Das zeigt: Substanz und ertragsstarke Titel werden für 2012 gesucht.Die Transaktionshäufigkeit hat über das Jahr gesehen fast stetig abgenommen. Attentismus ist nicht nur ein Merkmal der Privaten Anleger.Die Cashquote ist mit fast zwölf Prozent gut drei Punkte über dem Mittel der vergangenen Jahre. Investmentpotenzial für 2012.