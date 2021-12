Die Top 5 Firstfive-Trends: „Keinen Schimmer …“

Firstfive beobachtet etwa 300 reale Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät Firstfive-Chef Jürgen Lampe die spannendsten Trends:Fonds, möglichst breit streuende. Zu den meistgekauften Fonds der vergangenen vier Wochen etwa gehörte ein ETF auf den MSCI World.ETFs – auf den Euro Stoxx 50, auf den S&P 500, also auf marktbreite Indizes. Was das zeigt? Das auch der Trend zu großen Indizes nicht wirklich klar ist.Am Donnerstag, dem 23. Mai, am Tag des Kurseinbruchs des Nikkei also, verkaufte ein Entscheider für annähernd 2,5 Millionen Euro den iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged (WKN: A1H53P). So groß ist das Vertrauen also auch in den Höhenflug in Japan offenbar nicht.Virulente Trends fehlen. Eine gewisse Neigung zu Schwellenländerinvestments und zu Investments in die zweite Reihe europäischer und amerikanischer Unternehmen lässt sich (mit gutem Willen) entdecken.Aktienquoten sinken, von einem sehr hohen Niveau kommend, jetzt wieder auf Werte um 32 Prozent. Anleihen halten sich erstaunlich stabil bei über 40 Prozent Anteil in den Depots. Überhaupt die Anleihen. Sie werden kaum noch gehandelt, aber eben auch nicht verkauft.