Die Top 5 Firstfive-Trends: Pessimismus hat sich breit gemacht

Firstfive beobachtet etwa 300 reale Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät Firstfive-Chef Jürgen Lampe jede Woche die spannendsten TrendsLufthansa. Der Wert wurde sowohl in ein halbes Dutzend Depots als Aktie gelegt, als auch im Zertifikatemantel gekauft. Der Kauf ist eigentlich eine Untergangsspekulation. Lufthansa könnte über die Tochter Germanwings nämlich vom Niedergang des Konkurrenten Air Berlin profitieren.SAP. Mehrere Verwalter gaben den Wert in der vergangenen Woche ab. Eine Rolle spielt dabei wohl die Übernahme des Cloud Anbieters Successfactors, die vielen Beobachtern zu teuer war.Ein Kölner Vermögensverwalter kaufte sich am Donnerstag in einen Private-Equity-Fonds ein. Am Freitag verkaufte er einen iShare Index ETF auf den Euro Stoxx. Erst der Kauf und dann der Verkauf: Das zeigt, dass die Cashbestände üppig sind.Der Deal des Kölner Verwalters bestätigt auch die Tendenz, sich von Euro-Indizes eher zu verabschieden.Die Aktienquote scheint jetzt bei 27 Prozent so etwas wie einen vorläufigen Boden gefunden zu haben. Anleihen sind weiter auf dem Vormarsch.