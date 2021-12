Jürgen Lampe 22.05.2014 Lesedauer: 2 Minuten

Die Top 5 Firstfive-Trends „… und keiner feiert!“

Selten wurde ein Börsenrekord so zurückhaltend kommentiert wie der aktuelle. Das kann zwei Gründe haben. Entweder die Gefahr des Absturzes wird als sehr hoch eingeschätzt oder man ist am Rekord nicht beteiligt. Die Anleihenquote in den Depots war jedenfalls auf Rekordhöhe.