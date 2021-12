Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter gehen stärker ins Risiko

Firstfive beobachtet etwa 300 reale Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät firstfive-Chef Jürgen Lampe jede Woche die spannendsten Trends:Bei lebhaften Umsätzen kaufen Sie Aktien. Neben einigen US-Werten sind das vor allem deutsche und europäische Standardwerte wie Siemens oder Merck.Nachdem viele Verwalter in den vergangenen Wochen Anleihen-Positionen aus Griechenland und anderen PIIGS Staaten verkauften, werden auch spekulative Japan-Aktien (Rohm), die man während der Katastrophe in Fukushima ins Depot genommen hatte, wieder abgegeben. Auch auf der Verkaufsliste: sichere Euro-Anleihen mit mittleren Laufzeiten.Carnival Corp. Der US-Reisekonzern überzeugte Verwalter, weil er im zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen hatte. Einer der Käufer sieht dreifaches Aufwärtspotenzial, „sowohl bei steigender US-Konjunktur als auch bei steigendem Dollar als auch bei sinkenden Rohstoffpreisen.“Die Verwalter positionieren sich offensiver. In die Muster von vor einem Jahr – Asien, Schwellenländer, EM-Unternehmensanleihen, Rohstoffe – führt das aber nicht mehr. Einige Adressen wählen ganz bewusst Fremdwährungsinvestments, kaufen in Australien, in Großbritannien und im Dollarraum, die meisten Häuser aber bleiben im Euroraum und fahren eine Strategie der kontrollierten Offensive.Derivate machen weiterhin einen Depotanteil von fast 18 Prozent aus. In der letzten Woche wurden insbesondere Zertifikate (auf den Dax) gekauft.