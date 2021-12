Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter halten sich zurück

Firstfive beobachtet etwa 300 reale Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät Firstfive-Chef Jürgen Lampe im vierzehntägigen Rhythmus die spannendsten Trends:Umfänglich gekauft wurde ein ETF auf den Stoxx 600. Eine norddeutsche Bank erwarb diesen für ihre Kunden. Viele Verwalter besinnen sich wieder auf Europa.Sie verweisen auch darauf, dass die bis vor kurzem noch stark im Mittelpunkt des Interesses gestandenen Märkte Asiens (einschließlich China und Indien) sowie die in Lateinamerika (einschließlich Brasilien) inzwischen doch deutliche Schwächen aufweisen.Neben der 3,5-prozentigen Medium Term Note der West LB wurde im Rentenbereich die 3,875-prozentige Anleihe von LeasePlan Corp. veräußert. Letzere durch eine Hamburger Vermögensverwaltung, die darüber neben dem Kupon die kräftigen, seit Jahresbeginn aufgelaufenen Kursgewinne sicherstellen konnte.Eine Sparkasse aus Nordrhein-Westfalen verkaufte am Dienstag Adidas und eine polnische Anleihe aus einem Kundendepot jeweils mit einem fünfstelligen Gewinn.Dafür kaufte die Sparkasse noch am gleichen Tag Volkswagen. Eine Wette unter anderem auf den Golf. Schon in den kommenden Monaten dürfte sich zeigen, wie die neuen Modelle bei den Käufern einschlagen. Er hat nach Auffassung vieler Kommentatoren „das Zeug, zu einem neuen Renner für das Unternehmen zu werden“.Der Aktienanteil liegt bei einem Depotanteil von über 30 Prozent nach wie vor in der Nähe des Höchststandes der vergangenen zwölf Monate. Dass die Aktienquote sich in den kommenden Monaten noch um 3 bis 4 Prozentpunkte nach oben und damit auf den Wert von Mitte 2011 zu bewegen könnte, ist zwar nicht auszuschließen,derzeit aber eher unwahrscheinlich. Alles dürfte davon abhängen, welches Ausmaß die derzeit befürchtete konjunkturelle Abschwächung erreicht.