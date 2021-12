Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter verkaufen Griechenland

Firstfive beobachtet etwa 300 realen Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät firstfive-Chef Jürgen Lampe jede Woche die spannendsten Trends:Bei dünnen Umsätzen kaufen Sie Aktien, zum Beispiel Gazprom oder auch den US Düngemittelhersteller CF Industries (A0ES9N).Griechenland-Anleihen (etwa: 5,50% EO-Nts Griechenland 9/14) stehen aktuell auf Verkauf. Viele Profis glauben nicht mehr daran, mit den Papieren, die teilweise nur noch zu 50 Prozent des Rückgabekurses gehandelt werden, mit Gewinn verkaufen zu können. Die Spekulation dahinter zeigt, dass die jetzt von der Politik angestrebte Verlängerung der Laufzeiten nach Ansicht der Finanzmarktler nicht ausreichen wird.Der Kauf von Gazprom. Auch in dieser Woche wurde der russische Gasgigant von mehreren Verwaltern ins Depot geholt. Der Grund: Gas ist nach Atom die neue Brückentechnologie und könnte deswegen bald knapp und teuer werden. Und: Die Reaktion der Politik auf das Gazprom-Interesse an Eon war für die Russen sehr positiv.Fremdwährungsinvestments im Anleihenbereich werden kaum noch unternommen. Die Vermögensverwalter bleiben im Euroraum, kaufen ETFs oder gleich Bundesanleihen.Seit sieben Wochen sinkt der Aktienanteil in den Depots. In der vergangenen Woche haben Umschichtungs- und Kurseffekt den Per Saldo-Kauf von Aktien überkompensiert.