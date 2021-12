Die Top 5 Firstfive-Trends „Verwalter bleiben cool!“

Firstfive beobachtet etwa 250 reale Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät Firstfive-Chef Jürgen Lampe jeden Monat die spannendsten Trends:Anleihen – des italienischen und des spanischen Staates gehören im Moment zu den Favoriten der Vermögensverwalter. Man will von den Kurssteigerungen in diesem Segment profitieren.Anleihen – von europäischen Unternehmen werden gegeben. Eine Air France-Anleihe mit einem Kupon von 6,25 Prozent wurde gegeben - mit einem schönen Gewinn.Eine Privatbank im Westen hat Linde Aktien verkauft und dafür VW Vorzüge genommen. Ein typischer Trade, europazentriert, auf Blue Chips zielend, aber an der einzelnen Untnernehmensmeinung ansetzend.Europa steht im Zentrum des Handels. Das zeigt auch schon der unaufhörlich anziehende Euro. Die Vermögensverwalter haben wieder einen Heimatmarkt!Aktien, Anleihen, Cash – nichts ändert sich wirklich stark. Nur der Derivateanteil sinkt und sinkt und sinkt – selbst in Krisenzeiten.