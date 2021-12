Die Top 5 Firstfive-Trends Vollgas mit Puffer

Firstfive beobachtet etwa 250 reale Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät Firstfive-Chef Jürgen Lampe jeden Monat die spannendsten Trends:Die Verwalter kauften in der zurückliegenden Woche Zertifikate wie zum Beispiel das BASF BonusCap 65 2015/06 (DBK).2 (WKN: DT2AAQ). Ein gutes Geschäft, solange der BASF-Kurs über 65 Euro bleibt. Das zeigt: Man rechnet mit Schwankungen, aber nicht mit strukturell schwachen Märkten.Fonds wie den iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF (Wkn A0HG2Q), der in Immobilienwerte investiert. Ansonsten geben die Private Banker Aktien im Moment nicht gern her, kaufen lieber nach.Eine Bank aus Baden Württemberg kaufte am Donnerstag einen ETF auf den EuroStoxx 50, der auf Anhieb fünf Prozent im Depot ausmachte. Verkauft wurde – nichts.Europa ist im Moment immer noch der Favorit der Entscheider. Die Liebe zu Amerika scheint ein wenig erschöpft, Asien spielt kaum eine Rolle, die übrigen Schwellenländer finden fast gar keine Beachtung.Die DepotstrukturenDer Aktienanteil liegt weiter bei 31 Prozent. Rechnet man die Aktienrisiken aus Unternehmensanleihen und Derivaten dazu, ergibt sich vernünftigerweise nur ein Schluss: Die Depotmanager handeln bei Weitem optimistischer als sie reden.