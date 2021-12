Die Top 5 Firstfive-Trends: „Wetten auf die USA“

Firstfive beobachtet etwa 250 reale Vermögensverwalter-Depots. Auf DAS INVESTMENT.com verrät Firstfive-Chef Jürgen Lampe jeden Monat die spannendsten Trends:US-Werte sind weiter gefragt. Abbott Laboratories ist seit Wochen Top-Performer der US-Pharmawerte und dementsprechend hoch begehrt. Auch die Vermögensverwalter in Deutschland wollen ihn unbedingt.Den Euro Stoxx 50. In Europa nehmen die Experten derzeit Gewinne mit und verkaufen in die steigenden Kurse hinein Blue-Chips-Titel, aber auch Spanien sehr stark.Eine Hamburger Private-Banking-Institution verkaufte am Dienstag einen ETF auf den Euro Stoxx 50 und kaufte dafür am gleichen Tag den Aktienfonds Franklin U.S. Opportunities (WKN: A0KECF), der in chancenreiche US-Werte investiert.Von den fünf Topkäufen des vergangenen Monats waren vier US-Titel oder -Indizes.Unter dem Strich verändern sich die Aktien- und Rentenquoten der Depots seit Monaten kaum. Berücksichtigt man die starken Wertveränderungen etwa bei Aktien, dann heißt das: Aktien werden verkauft.