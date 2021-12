Die Top-Seller-Fonds bei Jung, DMS & Cie.: Carmignac vor C-Quadrat

Platz drei im Ranking der meistverkauften Fonds des Monats August belegt der Ethna-Aktiv E (764930), der in allen von DAS INVESTMENT.com geführten Top-Seller-Listen auf den vordersten vier Plätzen vertreten ist.Der Ethna-Aktiv E (A0X8U6) findet sich – in der thesaurierenden Variante – noch einmal auf Platz 9 wieder. Mit dem Ethna-Global Defensiv (A0LF5X) auf Platz 7 schaffen es diesmal drei Fonds aus dem Hause Ethna Capital Partners unter die ersten zehn Top-Seller-Fonds.Nicht mehr in den Top-10 vertreten sind der Superfund Absolute Return l (A0M2JD) und der DWS Vermögensbildungsfonds I (847652). Jeweils drei Plätze eingebüßt haben der Patriarch Multi Asset Dynamisch B (HAFX1M, Platz 6) und der Templeton Growth € (941034, Platz 10).