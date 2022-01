BlackRock 20.01.2022 Lesedauer: 7 Minuten

Larry Finks Brief an CEOs Die transformative Kraft des Kapitalismus

Seit 2012 schreibt BlackRock-CEO Larry Fink einen Brief an die CEOs der Unternehmen, an denen BlackRock Anteile hält. In seinen diesjährigen Zeilen – nachstehend ein komprimierter Auszug – ermutigt Fink Unternehmen darin, den Stakeholder-Kapitalismus als Motor für Veränderung anzusehen, um für Aktionäre langfristig Renditen zu erwirtschaften.