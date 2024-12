Der Anleihemarkt steht vor einer fundamentalen Neuordnung. Mit dem überraschend deutlichen Wahlsieg der Republikaner in den USA verschiebt sich nicht nur das politische, sondern auch das ökonomische Koordinatensystem für Fixed-Income-Investoren.

Besonders bemerkenswert: Die vollständige Kontrolle über Kongress und Exekutive eröffnet der neuen Administration einen außergewöhnlich großen Handlungsspielraum. „Die Stärke des republikanischen Sieges hat die Märkte überrascht“, sagt Andrzej Skiba, Head of BlueBay US Fixed Income. „Die praktisch vollständige Kontrolle über Legislative und Exekutive war in kaum einem Basisszenario eingepreist.“

Diese politische Konstellation trifft auf ein Marktumfeld, in dem die Renditen von Staatsanleihen erstmals seit der Finanzkrise wieder attraktive Niveaus erreicht haben – etwa 2 Prozent in der Eurozone und 4 Prozent in den USA. Doch gerade diese vielversprechende Ausgangslage könnte durch die sich abzeichnende politische Agenda herausgefordert werden.

Drei Faktoren sind Treiber der Anleihemärkte

Drei Faktoren zeichnen sich als zentrale Treiber für die Anleihemärkte ab:

Erstens dürfte die angekündigte expansive Fiskalpolitik das ohnehin schon hohe Defizit weiter ausweiten.

Zweitens könnte eine verschärfte protektionistische Handelspolitik, insbesondere gegenüber China, die globalen Lieferketten neu ordnen.

Drittens steht die Inflationsbekämpfung vor zusätzlichen Herausforderungen.

Für institutionelle Portfoliomanager ergibt sich daraus eine komplexe Gleichung. Die klassischen Bewertungsmodelle für Anleihen müssen um eine geopolitische Komponente erweitert werden. Dies gilt umso mehr, als die Notenbanken vor einem Balanceakt stehen: Während die Federal Reserve ihren weiteren Kurs noch finden muss, sieht sich die EZB angesichts der wirtschaftlichen Schwäche in Europa möglicherweise zu weiteren Lockerungsschritten gezwungen.

Die entscheidende Frage für Asset Manager lautet nun: Wie lässt sich in diesem Umfeld Qualität mit Rendite verbinden? Eine detaillierte Analyse der sich bietenden Chancen und konkrete Handlungsempfehlungen finden interessierte Investoren im aktuellen Whitepaper "Fixed Income 2025: Anleihen neu gedacht" von RBC BlueBay Asset Management.

Laden Sie hier kostenlos das Whitepaper „Fixed Income 2025: Anleihen neu gedacht“ herunter