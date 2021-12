Umfrage-Ergebnisse im Überblick So denken die Besucher des private banking kongress in München

Das Publikum auf dem private banking kongress in München macht sich über eine Ted-Frage Gedanken | Foto: Anna Rauchenberger/Arman Rastegar

Zum Hintergrund: Vor großen Vorträgen bekommt das Publikum auf dem private banking kongress (pbk) regelmäßig Fragen gestellt. Das sind keine Wissensfragen, sondern vielmehr Meinungsumfragen, die zum Thema des Vortrags hinführen sollen.

pbk-Moderator und DAS-INVESTMENT-Redakteur Andreas Harms stellt dem Publikum eine Frage

Die Anwesenden stimmen über kleine Ted-Geräte ab, die im Saal verteilt sind. Alles läuft anonym und in Echtzeit. Moderator und Publikum können gleich nach der Abstimmung das Ergebnis betrachten und sich ihre eigenen Gedanken machen.

Am 11. und 12. April 2018 in München passierte das sechsmal mit jeweils drei Fragen. Die durchaus aufschlussreichen Ergebnisse haben wir in dieser Bilderstrecke zusammengefasst. Auf jeder Seite erwarten Sie die drei Fragen zu den einzelnen Vorträgen auf einen Blick. Die Zahl unten rechts gibt immer an, wie viele Gäste abgestimmt haben.

Foto: Anna Rauchenberger/Arman Rastegar