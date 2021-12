Makro-Ausblick von Edmond de Rothschild Die USA werden sich schneller erholen als Europa

Mathilde Lemoine, Chef-Volkswirtin der Edmond de Rothschild Gruppe, rechnet damit, dass sich die Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren kräftig erholt. In den USA eher als in Europa. Allerdings ist Europa wahrscheinlich in einer anderen Disziplin besser.