10.11.2023

Finanzberater Die Vermessung des Fondsmarkts

Der Fondsmarkt in Deutschland ist 3,6 Billionen Euro schwer. Ein wesentlicher Vertriebskanal sind Makler-Pools, über die Fondsmakler und Berater sowie unabhängige Vermögensverwalter Fonds für ihre Kunden handeln. DAS INVESTMENT und Fondsnet haben den Maklermarkt in einer noch nie da gewesenen Tiefe unter die Lupe genommen und grafisch ausgewertet. In unserer Rubrik „Fondsatlas“ finden Sie alle Themen gebündelt.