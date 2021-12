Von E-Bike- bis Zahnzusatzversicherung Die Versicherer mit dem meisten Sachverstand

Für die 2021 zum dritten Mal zusammen mit Focus Money durchgeführte Studie „Höchste Kompetenz“ holte Servicevalue über 233.000 Verbraucherstimmen zu 1.203 Unternehmen und Marken aus 62 Kategorien ein.



Für die Auswertung berechneten die Forscher den Mittelwert der abgegebenen Stimmen auf einer fünf-stufigen Zustimmungs-Skala je Unternehmen und überführten diesen in einzelne Rankings über alle untersuchten Anbieter innerhalb einer Branche. Die Bewertung „Hohe Kompetenz“ erhalten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche besser als der Gesamtmittelwert aller ausgewerteten Anbieter abschneiden. Unternehmen, die innerhalb dieser Gruppe wiederum über dem Durchschnitt liegen, erhalten die Bewertung „Höchste Kompetenz“.



In der Versicherungsbranche bescheinigt Servicevalue folgenden Gesellschaften in folgenden Produktgruppen die „höchste Kompetenz“: