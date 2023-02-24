BU, LV, PKV, Zahnzusatzversicherung Die Versicherer mit den zufriedensten Kunden

Welche Anbieter schaffen es besonders gut, ihre Kunden zufriedenzustellen? Dieser Frage gingen Servicevalue und Focus Money für die aktuelle Studie „Höchste Kundenzufriedenheit 2023“ nach. Wir stellen die Branchen und die Versicherer mit den zufriedensten Kunden vor.

Für ihre Studie „Höchste Kundenzufriedenheit 2023“ haben die Servicevalue-Forscher im Auftrag von Focus Money knapp 260.000 Verbraucherstimmen zu 1.431 Unternehmen und Marken aus 70 Branchen ausgewertet. Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, anhand einer fünfstufigen Antwortskala anzugeben, inwieweit sie mit den untersuchten Anbietern, bei denen sie während der letzten zwölf Monate Kunden waren, zufrieden sind.

Auf Basis dieser Antworten errechneten die Forscher je Unternehmen einen Mittelwert, den so genannten Kundenzufriedenheits-Index (KZI). Je niedriger dieser Wert ist, desto besser schneidet das Unternehmen ab.

Liegt der KZI eines Unternehmens niedriger und somit besser als der Gesamtmittelwert der jeweiligen Branche, wird dem Unternehmen „Hohe Kundenzufriedenheit“ zugeschrieben. Anbieter wiederum, die unter dem Durchschnitt der mit „Hohe Kundenzufriedenheit“ gekennzeichneten Anbieter liegen, werden mit „Höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet.

Die Branchenbesten unter den Top-Branchen

Zu den bestbewerteten Branchen, die einen KZI von maximal 2,8 haben, zählen auch mehrere Versicherungskategorien. Am besten steht dabei die Zahnzusatzversicherung mit einem KZI von 2,78 da. Die Unfallversicherung kommt auf einen KZI von 2,79, die Kfz- und die Motorradversicherung auf einen Wert von jeweils 2,8.

Bei der Zahnzusatzversicherung schneidet Ergo am besten ab. Bei der Unfall- und der Kfz-Versicherung führt ADAC Versicherungen. Bei der Motorradversicherung hat DA Direkt die zufriedensten Kunden.

Top-3-Anbieter der BU, LV und PKV

In der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) führen LV1871, Provinzial und Volkswohl Bund. Ihre KZI liegen zwischen 2,66 und 2,69. In der Lebensversicherung erreicht die Allianz mir einem KZI von 2,64 die höchste Kundenzufriedenheit. Es folgen Generali (2,65) und Baloise (2,68).

In der privaten Krankenversicherung (PKV) hat LVM die zufriedensten Kunden (KZI: 2,65). Es folgen Inter und DEVK mit einem KZI von jeweils 2,69.

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