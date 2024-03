Welche sind aus Sicht der Makler die besten Versicherer? Dieser Frage ist Servicevalue gemeinsam mit dem „Versicherungsmagazin“ in einer Studie nachgegangen und hat so die Makler-Champions prämiert. Dem Ergebnis liegen die Antworten einer Umfrage unter 1.634 Maklern zugrunde, die zwischen September 2023 und Januar 2024 befragt wurden.

Mit dem sogenannten Servicewert „P“ – wobei das „P“ für Partner steht – haben die Makler drei Aspekte der Versicherungsgesellschaften bewertet: Wie kompatibel die Technikleistungen des Versicherers mit den Strukturen und Prozessen des Maklers sind (Integration), wie stark die Unterstützungsleistungen des Versicherers auf den Vertriebserfolg des Maklers einzahlen (Befähigung) und in welchem Maße die zusätzlichen Serviceleistungen des Versicherers einen Mehrwert für das eigene Unternehmen schaffen (Zusatznutzen).

Makler-Champions in fünf Sparten

Der Servicewert fasst die Bewertung dieser drei Aspekte auf einer Skala von 0 bis 100 zusammen und stellt damit die Grundlage für das Ranking dar. In den fünf Sparten Kranken, Leben, Schaden, Rechtsschutz und Gewerbesach werden so die Versicherungs-Champions der Makler ermittelt. Pro Kategorie zeichnen die Studienautoren die Top-10-Versicherer mit den Medaillenrängen Gold, Silber und Bronze aus.

Gleich vier Goldränge gehen dabei an die Bayerische in den Sparten Kranken, Leben, Schaden und Gewerbesach und ist somit erneut Allsparten-Gewinner. Weitere Gold-Bewertungen gehen an den Münchener Verein (Kranken), Standard Life und WWK (Leben), Ammerländer, Ergo, Itzehoer und NV-Versicherungen (Schaden), Deurag und KS / Auxilla (Rechtsschutz) sowie die Nürnberger und den Volkswohl Bund (Prokundo) in der Kategorie Gewerbesach.

Hier die Übersicht über die kompletten Top-Ten-Listen:

Grafik: Die Versicherungs-Champions in fünf Sparten nach Medaillenrang und alphabetisch sortiert. © Servicevalue

Weitere Auszeichnungen und Sonderpreise

Zusätzlich küren die Makler in der Umfrage die Top-Maklerdienstleister und die Top-Maklerverwaltungsprogramme. Die beliebtesten Maklerdienstleister sind demnach der Deutsche Maklerverbund (DEMV), die Versicherungsmakler Genossenschaft (Vema) und VFM Versicherungs- & Finanzmanagement. Letztere und der DEMV erhalten zudem auch die Auszeichnung mit Gold für ihre Maklerverwaltungsprogramme Keasy und Professional Works.

Zum ersten Mal vergab Servicevalue auch Sonderpreise. Diese gingen sortiert nach den fünf Sparten an jeweils drei Top-Platzierte, die die Makler in den Kategorien Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Produktqualität, Leistungsabwicklung, Maklerorientierung, Gesamtzufriedenheit und Partnerwert überzeugen konnten.

Auch langfristig gute Bewertungen wurden belohnt. So gab es eine Platin-Auszeichnung für Zuverlässigkeit für Unternehmen, die in den letzten fünf Jahren stets in der Top 10 vertreten waren und im Zeitreihenvergleich die nach Servicewert höchste Punktzahl innerhalb ihrer Kategorie erzielten. Platin ging an vier Versicherer (die Bayerische, NV-Versicherungen, KS / Auxilla und Volkswohl Bund), den Maklerdienstleister Vema und das Verwaltungsprogramm Professional Works des DEMV.

Als Persönlichkeit des Jahres wurde Frank Kettnaker, Mitglied der Vorstände ALH Gruppe und Vertrieb-und-Marketing-Verantwortlicher bei Alte Leipziger und Hallesche, ausgezeichnet.