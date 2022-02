Investition in die Zukunft Die vier Top-Themen für nachhaltige Investments

Malcom McPartlin, Aegon AM

Das Thema Nachhaltigkeit wird an den Märkten heiß gehandelt. Jeder weiß: Nachhaltige Investments sichern die Zukunft künftiger Generationen, sie stellen die Weichen für den Wohlstand und die Lebensqualität unserer Kinder und Enkel. Aus diesem Grund befasst sich eine wachsende Zahl von Unternehmen mit diesen langfristigen Fragen. Für Anleger ergeben sich aus dieser gemeinsamen Aufgabenstellung von Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft große Chancen. Vier Schlüsselthemen werden den Wandel unserer Gesellschaft in Zukunft maßgeblich vorantreiben und eignen sich daher bevorzugt für nachhaltig orientierte Anleger:

Energiewende

Die Umstellung auf erneuerbare Energien wird im Jahr 2022 weiter zunehmen. Die aktuelle Energiekrise dürfte diesen Trend noch beschleunigen. Wir erwarten weitere große Investitionsankündigungen von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zu ihren spezifischen Plänen für die Energiewende. Grüner Wasserstoff wird im Jahr 2022 seine Position als Schlüsselkomponente der Energiewende festigen.

Digitale Transformation

Bereits im vergangenen Jahr haben wir vor dem Hintergrund der Pandemie die Digitalisierung als ein zentrales Anlagethema genannt. Dieses Thema bleibt uns nicht nur erhalten, sondern verstärkt sich noch. Mit Cloud Computing etwa erhöhen Unternehmen ihre Flexibilität und stärken ihre Resilienz gegen Hackerangriffe. Unsere Umwelt profitiert, da sich dank Cloud Computing die Energieintensität der Datenverarbeitung und die Menge an Elektroschrott reduziert. Wir gehen also stark davon aus, dass sich der Trend zur digitalen Transformation in den nächsten Jahren fortsetzen wird.

Automatisierung und Robotik

Ein zentraler Bereich, der in diesem Jahr einen weiteren Nachfrageanstieg erleben könnte, liegt in der Automatisierung und Robotik. Der Anreiz für Unternehmen, in die Automatisierung zu investieren, hat unlängst nicht von ungefähr deutlich zugenommen. Einerseits sehen sich die Unternehmen mit einem anhaltenden Arbeitskräftemangel und steigenden Lohnkosten konfrontiert, andererseits sinken die Kosten für die Automatisierungstechnologie weiter. Das dürfte die Nachfrage aus zwei wesentlichen Gründen weiter anheizen: Automatisierung und Robotik helfen den Unternehmen, betriebliche Störungen zu vermeiden und den Kostendruck nachhaltig zu reduzieren.

Gesundheitswesen

Ein großes Potenzial für transformative Veränderungen liegt im Gesundheitswesen – dank spannender Innovationen und schnellen Fortschritten in vielen Bereichen der Branche. Hier begeistert uns vor allem die Genomik. Die binnen zehn Jahren erzielten Fortschritte, einschließlich des exponentiellen Rückgangs der Kosten für die Gensequenzierung, eröffnen dem Sektor enorme Möglichkeiten. In der Tat war es die Genomtechnologie, die zur raschen Entwicklung der mRNA-Impfstoffe beigetragen hat, die für die Bekämpfung von Covid-19 so entscheidend waren. Mit Hilfe dieser bahnbrechenden Technologie kann beispielsweise auch die DNA eines Patienten bereits heute für wenige hundert US-Dollar sequenziert werden. Das hat in Zukunft tiefgreifende Auswirkungen – von der Erkennung bis zur Behandlung von Krankheiten – die wir uns heute noch nicht ausmalen können. Diese Sequenzierung bietet also ein in höchstem Maße transformatives Potenzial für die Zukunft unserer Gesellschaft.

Darüber hinaus wird die Digitalisierung auch das Gesundheitswesen in vielen Bereichen revolutionieren. Hier konnte sie bisher ihr Potenzial auch aus Gründen der Datenschutzbestimmungen (Stichwort: Elektronische Patientenakte) nicht voll entfalten und blieb daher hinter anderen Branchen zurück. Weitere technologische Verbesserungen, ein verändertes Verbraucherverhalten und neue politische Rahmenbedingungen werden unserer Überzeugung nach den digitalen Wandel auch in diesem Bereich maßgeblich vorantreiben. Die Ironie: Vor allem die Pandemie wirkt hier als größter Beschleuniger dieser Transformation mit ihren vielfältigen positiven Auswirkungen auf Gesundheit und Lebensqualität der heutigen wie künftiger Generationen.