„Die Volatilität von Bitcoin liegt unter der von Nvidia“

Oliver Schäfer, Managing Director bei 21Shares, spricht im Interview über die Spezialisierung auf Kryptowährungen, die Vorlieben verschiedener Anlegergruppen und warum Donald Trumps Politik langfristig positiv für Bitcoin sein könnte.

DAS INVESTMENT: Herr Schäfer, in einer zunehmend überfüllten Landschaft von Krypto-ETPs – was macht 21Shares eigentlich anders als die Konkurrenz?

Oliver Schäfer: Unser großer USP ist, dass wir zu 100 Prozent Krypto machen. Alles was wir tun, alles was wir lieben, alles womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen, ist ausschließlich Krypto. Wir sind jetzt schon seit sechseinhalb Jahren am Markt – was in der Kryptowelt eine sehr lange Zeit ist. Das bedeutet auch, dass wir nicht nur die vielen guten Zeiten gesehen haben, sondern auch zwei Kryptowinter durchgestanden haben. Diese Erfahrung und unser kompromissloser Fokus machen uns aus.

Ist die reine Spezialisierung auf Krypto für Anleger wirklich ein Kaufargument?

Schäfer: Nicht allein. Aber wenn jemand sagt, „ich möchte Krypto haben“, dann ist er bei uns gut aufgehoben, weil wir nicht nur eine Vielzahl an Produkten anbieten, sondern auch umfassendes Research, Marktwissen, Education und Schulungen. Diese Materialien stellen wir kostenfrei zur Verfügung, weil wir wissen, dass Krypto noch eine junge Assetklasse ist, bei der es weiterhin viel Erklärungsbedarf gibt.