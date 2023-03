22 Fragen an Audun Wickstrand Iversen „Die Welt braucht Visionen, keine Tweets“

1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Als ich drei Jahre alt war, habe ich meinem Vater Geld aus seiner Tasche gestohlen, um ein Eis zu kaufen

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… Inhaber eines grünen Tech-Startups – oder Vollzeit-Belletristik-Autor

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Knut Hellandsvik, mein Chef bei DNB Asset Management

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?

Das Leben von Kaiser Augustus war für mich immer eine Quelle der Inspiration. Er baute die physische und soziale Infrastruktur der römischen Zivilisation auf. In der modernen Zeit inspirieren mich das Werk und das Leben von Ernest Hemingway

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

„Der Spieler“ von Fjodor Dostojewski. Der 1866 geschriebene Roman gibt wertvolle Einblicke in die Denkweise verschiedener Charaktere in einer Welt des Glücksspiels, der Schulden und der Manipulation. Alternativ „The Science of Getting Rich“ von Wallace D. Wattles. Das 1910 veröffentlichte Buch besteht aus 17 kurzen, vom Hinduismus inspirierten Kapiteln, in denen beschrieben wird, wie man mentale Barrieren überwindet und wie man durch Schöpfung und nicht durch Wettbewerb zu Reichtum gelangt

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Ich glaube fest an meinen Strategieansatz. Und die Zeit ist mein bester Verbündeter

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Ich lade meine engsten Kollegen und Freunde zu einem großen Abendessen ein, um über das Leben und nicht über den Markt zu sprechen

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Zu sehen, wie Menschen ihre Visionen in die Tat umsetzen und zu Reichtum gelangen

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Ich habe 2022 nicht genug in Solarenergie und in einige Freundschaften investiert

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Dass sehr pessimistische Investment-Profis innerhalb kürzester Zeit ins Lager der Bullen übergelaufen sind. Geldanlage ist kein Sprint, es ist ein Marathon

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Elon Musk – er sollte sein brillantes Talent außerhalb von Twitter nutzen. Die Welt braucht seine nachhaltigen Visionen und seine Umsetzungskraft, keine Tweets