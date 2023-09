Die Weltverbesserer Wie die Alternativen zum MSCI World den Index schlagen wollen

Indexfonds sind beliebt wie nie und liegen voll im Trend. Die Faszination für ETFs kennt derzeit kaum Grenzen, was sich eindrucksvoll beim Anlagevolumen der kostengünstigen börsengehandelten Indexfonds widerspiegelt. Zwischen Dezember 2009 und Dezember 2022 stieg das verwaltete Volumen in Deutschland um beeindruckende 3.700 Prozent auf stolze 85,5 Milliarden Euro.

Ein Blick in die sozialen Medien vermittelt den Eindruck, dass gerade die Selbstentscheider vermehrt auf ETFs setzen, während die aktiv gemanagten Fonds bei ihnen an Bedeutung verlieren. Das ist bedauerlich, aber in der heutigen Zeit kaum verwunderlich. Denn kostengünstige aktive Fonds, die sich für Anleger eignen, die ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen wollen, sind hierzulande Mangelware. Selbst wer Fonds ohne Beratung kauft, muss in der Regel Vertriebsprovisionen zahlen. Aber wer will schon für Dienstleistungen löhnen, die nie erbracht wurden?

Für die meisten ETFs wird dagegen nur ein Bruchteil der Gebühren verlangt, die bei aktiv gemanagten Fonds üblich sind. Auch professionelle Anleger setzen zunehmend auf ETFs. Viele Investoren schätzen die Möglichkeit, mit einer einzigen Transaktion ein ganzes Land oder eine ganze Region abzudecken, in der sie oft über weniger Expertise verfügen als im Heimatmarkt. Zumal viele davon überzeugt sind, dies mit ETFs eben günstiger zu erreichen als mit traditionellen Investmentfonds, die es oft nicht schaffen, ihre Benchmark zu schlagen.

Wenn es um die Wahl des geeigneten Anlagevehikels geht, hat sich der MSCI World Index zu einem Star unter den Aktienindizes entwickelt. Er gilt als ideales Basisinvestment. Für Profis dient er als Gradmesser für die Verfassung des globalen Aktienmarkts, für viele Privatanleger ist er der erste Kontakt mit Wertpapieren überhaupt. Im Vergleich zu anderen Leitindizes ist der MSCI World besonders breit aufgestellt. Das Börsenbarometer von Morgan Stanley umfasst rund 1.500 Aktien aus 23 Industrieländern und erzielte seit 1972 eine beachtliche jährliche Rendite von 7,2 Prozent. Der größte ETF, der den Index abbildet, ist der iShares Core MSCI World mit einem verwalteten Vermögen von sagenhaften 52 Milliarden Euro.

Kritik am MSCI World

Seine Beliebtheit ist nicht zuletzt auf die gute Performance in der vergangenen Dekade zurückzuführen. Über zehn Jahre stieg der Index um fast 190 Prozent, was einer jährlichen Rendite von über 11 Prozent entspricht. Der Grund: Im Index werden entsprechend den Anlagerichtlinien die Unternehmen aufgestockt, deren Kursentwicklung besonders positiv verläuft. Das waren jüngst vor allem US-Werte und Technologieaktien. Denn gewichtet wird nach der Marktkapitalisierung. Das bedeutet, dass Unternehmen mit steigendem Börsenwert auch ein immer höheres Gewicht im Index erhalten. US-Aktien machen derzeit mehr als zwei Drittel des MSCI World aus. Im Mai 2011 lag ihr Anteil noch knapp unter 50 Prozent. Selbst Japan, das in der Ländergewichtung an zweiter Stelle steht, kommt nur noch auf einen Anteil von 6,1 Prozent.

Auf Sektorebene ist das Ungleichgewicht zwar weniger stark ausgeprägt, aber auch hier sind Technologiewerte mit fast 22 Prozent sehr dominant, nicht zuletzt, weil Einzelwerte wie Apple und Microsoft besonders hoch gewichtet sind. Die beiden Konzerne machen fast 10 Prozent aus. Inwieweit dieses Übergewicht ein Problem darstellt, ist umstritten. „Der MSCI World ist heute eher schlecht diversifiziert. Konnte man früher die These vertreten, der MSCI World sei ein sehr breit diversifizierter Musterindex, so gilt dies heute nur noch sehr eingeschränkt“, sagt Ali Masarwah, Chefredakteur und Partner der Fondsplattform envestor.de.

Noch stärker auf die US-Tech-Schwergewichte setzt der iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF, der in den vergangenen zehn Jahren mit einem Plus von 237 Prozent sogar den MSCI World übertraf. Dabei darf nicht vergessen werden: Auch wenn die aktuelle Kursentwicklung der Börsenriesen beeindruckend ist, sollten sich Anleger, die in dieser Phase prozyklisch investieren wollen, bewusst sein, dass sie vergleichsweise hoch bewertete Aktien kaufen. Denn auch wenn die starke Performance von Big Tech maßgeblich zur positiven Entwicklung dieser Indizes beigetragen hat, muss dies kein Automatismus für die Zukunft bedeuten. Erfahrene Anleger wissen: Kein Trend hält ewig.

Eine schmerzhafte Erfahrung mussten in diesem Zusammenhang Anleger im Jahr 1989 machen. Damals lag der Anteil japanischer Aktien im MSCI World bei rund 50 Prozent. Im Dezember erreichte der Nikkei 225 mit 38.957 Punkten seinen historischen Höchststand. Doch im Zuge der Bankenkrise platzte die Spekulationsblase und der Nippon-Index fiel innerhalb weniger Monate wie ein Stein. Allein im Jahr 1990 verlor er rund 39 Prozent und zog den MSCI World, der damals fast 20 Prozent einbüßte, mit in die Tiefe. Und während andere Börsen in den folgenden Jahrzehnten zu immer neuen Höhen aufstiegen, taten sich japanische Aktien schwer und verloren sukzessive an Gewicht.

Heute sprechen viele Experten hingegen von einer Blasenbildung in den USA. Gemessen am Shiller-KGV von 27 erscheinen die Aktienbewertungen in der Tat astronomisch hoch. Bereits 2022 korrigierten US-Aktien stärker als ihre Pendants in anderen Industrieländern, und auch die Erholung 2023 fiel verhaltener aus. Im Vergleich zum deutschen Leitindex Dax ergibt sich auf Jahressicht eine Underperformance von knapp 15 Prozent. Dies unterstreicht die potenzielle Schwäche von US-Aktien im Vergleich zu anderen Märkten und verdeutlicht die wachsende Sorge über überhitzte Bewertungen. „Die Erfahrung zeigt, dass mehrjährige Gewinne bei den Lieblingen der Massen in kürzester Zeit pulverisiert werden können, wenn sich der Wind dreht“, warnt Fondsmanager Michael Keppler, der im Global Advantage Major Markets High Value auf das Prinzip der Gleichgewichtung setzt.

Faktorprämien für Rendite

Wer daher nach Alternativen zum klassischen MSCI World sucht, dem bieten sich zahlreiche Optionen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Diversifikation zu erhöhen. Dies kann mithilfe von ETFs erreicht werden, die den MSCI ACWI oder den ACWI IMI abbilden. Der Begriff ACWI steht für All-Country-World-Index, der neben 23 entwickelten Industrieländern auch 24 Schwellenländer umfasst. Indizes mit dem Zusatz IMI berücksichtigen auch Nebenwerte. Mit rund 9.000 Unternehmen bildet der MSCI ACWI IMI nahezu das gesamte Aktienuniversum ab. Trotz seiner breiteren Streuung führt die Gewichtung nach Marktkapitalisierung auch in den umfassenderen Indizes zu ähnlichen, wenn auch weniger ausgeprägten Ungleichgewichten wie im MSCI World. Im SPDR ACWI IMI ETF beispielsweise machen die USA 60 Prozent des Portfolios aus. Technologiewerte nehmen 21 Prozent ein.

Die Wissenschaft ist indes seit Jahrzehnten auf der Suche nach Strategien, die statistisch und langfristig höhere Renditen als der MSCI World versprechen. Bereits vor etwa 50 Jahren entdeckte die Finanzmarktforschung die Existenz sogenannter Faktorprämien. Statt allein auf die Marktkapitalisierung zu vertrauen, können Anleger alternative Gewichtungen heranziehen. Dazu gehört beispielsweise der Small-Cap-Faktor, der besagt, dass sich Aktien kleinerer Unternehmen langfristig besser entwickeln als die großer Konzerne.

Auch Value-Aktien werden von der Wissenschaft als vielversprechend eingestuft. Denn: Günstig bewertete Aktien sollen höhere Renditepotenziale bieten als teurere Aktien. Weitere Faktoren wie Minimum Volatility, Equal Weight, Quality und Momentum sind im Lauf der Zeit hinzugekommen Sollte die Dominanz amerikanischer Technologiewerte ihren Zenit erreichen, könnten Faktorstrategien wieder besser abschneiden als jüngst gesehen. Investieren sollten nach Ansicht von Gerd Kommer aber nur Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. „So wie der Aktienmarkt über mehrere Jahre schlechter abschneiden kann als ein Tagesgeldkonto, können auch Faktorprämien über mehrere Jahre schlechter abschneiden als der breite Aktienmarkt. Wäre das nicht der Fall, gäbe es keine Faktorprämien“, gibt der ehemalige Investmentbanker zu bedenken, der Mitte Juni mit LGIM einen alternativen globalen ETF auf den Markt gebracht hat.

ETF vom ETF-Pabst

Im Vergleich zu den klassischen Platzhirschen von MSCI und FTSE macht Kommer beim L&G Gerd Kommer Multifactor Equity einiges anders. So berücksichtigt er in seinem ETF neben den Industrieländern auch Schwellenländer und Nebenwerte. Ein wichtiger Unterschied ist die Gewich- tungsmethode, die sich nur zur Hälfte an der Marktkapitalisierung orientiert. Die andere Hälfte wird nach der Wirtschaftsleistung eines Landes gewichtet. Historische Auswertungen zeigen, dass die Rendite eines nach dem Bruttoinlandsprodukt gewichteten Portfolios in den vergangenen 40 Jahren um einen Prozentpunkt pro Jahr höher lag. Dies scheint vor allem dann von Vorteil zu sein, wenn sich in einzelnen Ländern Blasen bilden und platzen.

„Um die 1990er Jahre herum wäre zum Beispiel vor allem Japan in der Gewichtung reduziert worden“, erklärt Kommer und erläutert, dass die USA nicht mit 60, sondern nur zu rund 45 Prozent in seinem ETF vertreten ist. Im Gegenzug erhalten die meisten der anderen knapp 50 Länder ein höheres Gewicht und der ETF damit eine breitere Streuung. Darüber hinaus fließen auch Faktoren wie Value oder Momentum sowie ESG-Ausschlusskriterien in die Strategie ein.

Eine klare Absage erteilt Kommer dem Klumpenrisiko. Der maximale Anteil jeder einzelnen Aktie liegt bei einem Prozent und wird bei der vierteljährlichen Anpassung auf diesen Wert zurückgesetzt. Das hat zur Folge, dass die zehn größten Aktien im ETF von Gerd Kommer insgesamt nur 8 Prozent ausmachen. Im MSCI-World-Index sind es fast 20 Prozent.

Nachteilig wirkt sich die Deckelung aus, wenn Highflyer wie Apple oder Microsoft stärker steigen als der breite Markt. Genau das ist in den vergangenen Jahren passiert und hat auch die Performance von Equal-Weight-ETFs beeinträchtigt, die alle Titel gleich gewichten. Ein Beispiel ist der Vaneck Sustainable World Equal Weight ETF, der in 250 Aktien investiert. Die Gewichtung von US-Aktien liegt derzeit bei lediglich 37 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren erzielte der ETF ein Plus von 156 Prozent, während der MSCI World um 185 Prozent zulegte.

„Wir haben bewusst kein Data Mining gemacht, also versucht, den Index so anzupassen, dass er in den vergangenen fünf Jahren besonders gut gelaufen ist. Das wird oft gemacht, ist aber gefährlich und schädlich, weil es sich dann oft umkehrt, wenn der ETF erst einmal aufgelegt ist. Indem wir beim Faktor-Investing jene Teilsegmente des Aktienmarkts übergewichten, die aus wissenschaftlicher Sicht langfristig eine höhere Renditeerwartung haben, wollen wir diese sogenannten Faktorprämien über die Zeit ernten und gleichzeitig breiter diversifizieren“, so Kommer.

Modern Value ETF übertrifft den MSCI World

Auf das Prinzip der Gleichgewichtung setzt auch die Shareholder Value Management um Fondsmanager Frank Fischer mit dem Frankfurter ETF Modern Value. Vor mehr als einem Jahr haben die Hessen ihren ersten ETF auf den Markt gebracht. Seit dem Start am 30. Juni 2022 hat er um 25 Prozent zugelegt und schlug den MSCI World deutlich um 18 Prozentpunkte. „Die Outperformance ist auf einige Faktoren zurückzuführen. Zum einen haben wir ein kompaktes, dennoch gut diversifiziertes Portfolio mit 25 Qualitätsaktien, welche das höchste Renditepotenzial aus unserem Research aufweisen. Zum anderen trägt unser vierteljährliches Rebalancing dazu bei, die Aktien zu verkaufen, die gut gelaufen sind und ihren inneren Wert überschritten haben“, erläutert Endrit Cela, Vertriebsmanager bei Shareholder Value.

In einem ersten Schritt wird das Anlageuniversum nach ESG-Kriterien und Regionen gefiltert. Anschließend erfolgt eine fundamentale Analyse der Aktien. Dabei suchen die Experten nach Unternehmen mit hohen Margen, geringer Verschuldung, hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsaussichten. In qualitativer Hinsicht kommt es vor allem auf einen wirtschaftlichen Burggraben an, ob eine starke Eigentümerfamilie die Mehrheit der Anteile hält oder das Management selbst engagiert ist.

Zu den Top-Werten, die in den kommenden fünf Jahren die höchsten Aktionärsrenditen erwarten lassen, gehören beispielsweise der Brauereikonzern Anheuser Busch Inbev und der Pharmariese Roche. Vergleichsweise teure Techaktien wie Apple wurden im Juni verkauft. Ganz neu im Portfolio ist der Versicherungskonzern Allianz, die im Luxussegment angesiedelte Compagnie Financiere Richemont, das Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss Meditec sowie der Online-Reiseanbieter Booking Holdings. „Wir beobachten derzeit, dass das sogenannte ,Smart Money', also das Geld der institutionellen Anleger, in Anleihen umgeschichtet wird. Dies könnte zu mehr Volatilität an den Aktienmärkten führen. Langfristig würden wir Anlegern jedoch nicht empfehlen, ihr Geld in Anleihen zu investieren, da dort real kein Geld verdient Strategien mit Fokus auf Substanzwerte und geringer Volatilität sind über einen Zeitraum von fünf Jahren im Rückstand. Der iShares Dow Jones Global Titans 50 liegt dank hoher Gewichtung von Bigtech an der Spitze wird“, so Cela.

Wachstum plus Dividende ergibt Outperformance

Der Wisdomtree Global Quality Dividend Growth ist ein Produkt, das den MSCI World durch eine Mischung aus Qualität, Wachstum und Dividenden bereits auf längere Sicht übertrifft. Seit Auflage im Juni 2016 hat der ETF insgesamt ein Plus von knapp 105 Prozent erzielt, während der MSCI World nur um 90 Prozent zulegen konnte. Viele Dividenden-ETFs machen die Dividende einer Aktie zum Auswahlkriterium Nummer eins. Wisdomtree geht ganz anders vor. Der Global Developed Quality Dividend Growth Index filtert im ersten Schritt jene Aktien heraus, die in den vergangenen drei Jahren besonders profitabel waren und auch in Zukunft steigende Gewinne erwarten lassen.

Erst im zweiten Schritt gewichtet Wisdomtree die verbleibenden Aktien nach der Höhe der ausgeschütteten Dividenden. Der Index wird fundamental gewichtet. So ist Microsoft mit einer Gewichtung von 4,4 Prozent an der Spitze zu finden, obwohl die Dividendenrendite des Technologiekonzerns nur 0,9 Prozent beträgt. Apple, LVMH, Nestlé und Novartis gehören ebenfalls zu den größten Einzelwerten. Ein Risikofilter achtet zudem auf Qualität und Kursmomentum der Titel, die zu 57 Prozent aus den USA stammen. Aktien aus der Schweiz und Frankreich folgen mit Gewichtungen von 9 beziehungsweise 6 Prozent.