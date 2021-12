Die weltweit stärksten Finanzdienstleistungsmarken

„Die vier Financial Services Newcomer haben von der Krise in 2009 profitiert, weil sie schwächere Konkurrenten übernommen haben, dadurch wachsen konnten, und in ihre globale Markenstrategie investiert haben", erklärt Nik Stucky, Stucky, Global Practice Leader Brand Valuation bei Interbrand, die Fortschritte der Marken.Deutschland stellt insgesamt zehn Marken im Top 100 Ranking und ist damit hinter den USA mit 49 Einträgen das Land mit den meisten Top-Marken in Europa.Der Gesamtwert der 100 bedeutendsten Marken legte im vergangenen Jahr um 4 Prozent auf rund 1,20 Billionen Dollar zu. Damit erreichen die Best Global Brands den Stand wie vor der Krise, wenn auch die früheren Wachstumsraten von acht Prozent noch nicht wieder erreicht sind. Zum Ranking der 100 weltweit wertvollsten Marken Weitere Informationen zum Best Global Brands Ranking 2010