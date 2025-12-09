Die weltweit 10 besten Ziele für den Ruhestand
Das US-Magazin „International Living" hat seinen jährlichen „Global Retirement Index“ veröffentlicht. Ein europäisches Land am Mittelmeer führt das Ranking 2026 an.
Methodik des Rankings
Der „Global Retirement Index 2026“ untersucht Ruhestandsziele weltweit anhand quantitativer und qualitativer Faktoren. Die Herausgeber kombinieren statistische Daten zu messbaren Kriterien wie Lebenshaltungskosten und Gesundheitsversorgung mit Erfahrungsberichten von Korrespondenten vor Ort.
Die Bewertung erfolgt in sieben Kategorien: Wohnen, Visa und Vergünstigungen, Lebenshaltungskosten, Gesundheitsversorgung, Infrastruktur, Klima sowie soziale Integration.
Bei der Kategorie „Wohnen“ werden Erwerbsmöglichkeiten für Ausländer, Immobilienpreise und Mietkosten analysiert. Die Kategorie „Visa und Vergünstigungen“ bewertet die Verfügbarkeit von Touristenvisa, Aufenthaltsgenehmigungen und Rentnervorteilen.
Die Lebenshaltungskosten werden durch detaillierte Fragebögen erfasst, die Mieten, Nebenkosten, Lebensmittel und Transportkosten umfassen. Die Kategorie „Soziale Integration“ bewertet die Größe der Expat-Gemeinschaft, Freizeitmöglichkeiten und Sprachbarrieren.
Beim Klima erhalten Länder mit größerer geografischer Vielfalt höhere Punktzahlen. Ecuador beispielsweise bietet von Schneefeldern über Bergregionen bis zu tropischen Küsten verschiedene Klimazonen, während Belize durchgängig tropisch warm ist.
Die Herausgeber betonen, dass der Index bewusst subjektive Elemente integriert, um individuelle Prioritäten von Rentnern besser abzubilden. Die Bewertungen basieren nicht auf generalisierten, crowdgesourcten Daten oder KI-generierten Inhalten, sondern auf authentischen Berichten von Korrespondenten, die in den jeweiligen Ländern leben.
Global Retirement Index seit 35 Jahren berechnet
Der „Global Retirement Index“ wird seit 35 Jahren vom „International Living“ veröffentlicht. Für die Ausgabe 2026 wurden allerdings lediglich 24 Länder verglichen und bewertet.
Malaysia bietet das „Malaysia My Second Home"-Programm für langfristige Aufenthalte. In Penang kostet eine Vierzimmerwohnung etwa 900 US-Dollar (855 Euro) Miete monatlich.
Das Gesundheitssystem wird als zuverlässig und erschwinglich eingestuft. Eine Facharztkonsultation kostet zwischen 100 und 250 Ringgit (etwa 20 bis 50 Euro). Private Krankenhäuser sind modern ausgestattet, die Ärzte häufig in Großbritannien oder Australien ausgebildet.
Die monatlichen Gesamtausgaben liegen bei etwa 2.200 US-Dollar (2.090 Euro), einschließlich Miete, Nebenkosten und Lebenshaltungskosten. Essen an Straßenständen kostet weniger als 10 Ringgit (etwa 2 Euro) pro Mahlzeit.