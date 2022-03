Globalisierung auf dem Rückzug Die Weltwirtschaft zerfällt in drei Blöcke

Frank Rybinski, Aegon

Unabhängig davon, wie der Ukraine-Krieg sich entwickelt und davon, wie er endet – die Friedensdividende der Zeit nach dem Kalten Krieg, die Grundlage der Globalisierung, ist aufgebraucht. Begonnen hat diese neue Phase der Weltwirtschaft bereits in der Zeit nach der Großen Finanzkrise (siehe Grafik), als die Volkswirtschaften die Nachteile der wirtschaftlichen Interdependenz durchlitten.

Fortgesetzt wurde das Kapitel 2018 mit der Verhängung von Handelszöllen auf eine Vielzahl chinesischer Waren durch die USA. Im Augenblick prüft die Biden-Administration die Erhebung weiterer Zölle, da China nicht in der Lage sei, bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen.

Grafik: Globalisierung auf dem Rückzug – erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg

Quelle: Peterson Institute for International Economics

Rund um die Welt manifestieren sich divergierende Interessen. Und die Uneinigkeit wird wachsen:

Zum einen ist zu erwarten, dass die Weltwirtschaft in Blöcke zerfällt: Vorstellbar wären ein westlicher Block, ein Russland-Block und ein China-Block. Zum anderen dürften die einzelnen Länder zu mehr Eigenständigkeit tendieren: Die jüngsten Äußerungen europäischer Staats- und Regierungschefs über die Notwendigkeit, die Energieunabhängigkeit ihrer Länder zu erhöhen und die nationalen Verteidigungsfähigkeiten zu stärken, sind ein Beispiel dafür.

In welchen Bereichen zukünftig verstärkt investiert wird

Die Deglobalisierung wird sich nachhaltig auf die Investitionsströme auswirken:

Nationale Verteidigungsausgaben sollen steigen: Deutschland hat sich bereits verpflichtet, sofort 100 Milliarden Euro für die Modernisierung seines Militärs aufzulegen. Zum Vergleich: 2021 gab Deutschland 47 Milliarden Euro für seinen gesamten Verteidigungshaushalt aus. Darüber hinaus hat Deutschland sich dazu verpflichtet, seine jährlichen Verteidigungsausgaben auf über 2 Prozent des BIP anzuheben (nach Angaben der NATO gab Deutschland 2021 1,53 Prozent des BIP für Verteidigungszwecke aus).

Ausgaben für Cybersicherheit werden sich erhöhen: Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, wird dies sowohl auf staatlicher als auch auf privatwirtschaftlicher Ebene geschehen.

Verstärkte Investitionen in die Energiesicherheit: Europa importiert rund 60 Prozent seines Energiebedarfs. Die Hauptquelle der EU-Einfuhren war im Jahr 2020 Russland mit einem Anteil von 25,5 Prozent an den Erdölimporten, 43,9 Prozent an den Erdgasimporten und 54 Prozent an den Importen fester fossiler Brennstoffe (Kohle). Um die Energieversorgungssicherheit weiter gewährleisten zu können, hat Deutschland seine Zurückhaltung gegenüber fossilen Energieträgern rasch revidiert. Der Bau von zwei Terminals zur Aufnahme von verflüssigtem Erdgas (LNG) wurde bekannt gegeben, während zugleich eine verlängerte Laufzeit von Kohle- und Kernkraftwerken geprüft wird. Langfristig bleibt der Wunsch nach einer Begrenzung des CO 2 -Ausstoßes bestehen; die dafür erforderlichen Investitionen werden weiterhin zunehmen; aber es besteht ein realistisches Verständnis dafür, dass die kurzfristige Energiesicherheit die Einbeziehung einer stärkeren einheimischen Produktion und einer günstigen Beschaffung traditioneller Energieträger einbeziehen muss. Dies sieht auch Frankreich so – im Februar hat Präsident Macron zugesagt, mehr Kernreaktoren bauen zu wollen, um Frankreichs Abhängigkeit von ausländischer Energie zu verringern.

Onshoring und Ally-Shoring von kritischen Lieferketten: Die Zuverlässigkeit der Lieferketten zu erhöhen erscheint wichtiger denn je. Ein Beispiel dafür sind die jüngsten Entscheidungen mehrerer großer globaler Halbleiterunternehmen, ihre Halbleiterproduktionskapazitäten sowohl in den USA als auch in Europa auszubauen, um damit ihre Abhängigkeit von Südostasien zu verringern. Zugleich soll per Gesetz die inländische Forschung und Entwicklung von Halbleitern gefördert werden.

Gegenwind für die Kapitalrendite: Diese Maßnahmen werden zu einer Verlangsamung der Innovation und zu einem Produktivitätsrückgang führen und somit die Entwicklung der Kapitalrenditen bremsen. In dieser Welt werden Vermögenswerte, die ein beständiges und zuverlässiges Wachstum erzielen können, wahrscheinlich mit einem Aufschlag gehandelt.

Inflation: Während die Inflation weitgehend von inländischen Faktoren wie einem Konjunkturabschwung oder Inflationserwartungen bestimmt wird, können globale Kräfte die Basisinflation anschieben oder bremsen. Die Abkehr von effizienten globalen Lieferketten bedeutet Einbußen bei der Kostenoptimierung der Hersteller. Ebenso schlagen sich Handelskriege oder Zölle in höheren Preisen nieder. Daher ist zu erwarten, dass die künftige Inflation höher ausfallen wird als unter den bisherigen Wirtschaftsbedingungen.