in Aktien

Kleider, Taschen, Uhren: Luxusmarken üben seit jeher eine besondere Anziehungskraft auf Konsumenten aus. Sie stehen für Qualität, Exklusivität und einen gehobenen Lebensstil. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die zehn wertvollsten Luxusmarken der Welt, die es geschafft haben, durch ihre einzigartigen Designs, Materialien und Handwerkskunst eine treue Kundschaft zu gewinnen und sich als führende Akteure in der Welt des Luxus zu etablieren.

Lesen Sie hier, welche Unternehmen die Top 10 anführen. Zudem geben wir einen aktuellen Ausblick auf fünf Luxus-Aktien, die Barclays derzeit zum Kauf empfiehlt.

Prada-Filiale in Madrid © Imago Images / SOPA Images

Platz 10: Prada

Herkunftsland: Italien

Firmensitz: Mailand, Italien

Wert: 4.921 Millionen US-Dollar

Prada ist ein italienisches Modeunternehmen, das 1913 von Mario und dessen Bruder Martino Prada in Mailand gegründet wurde. Ursprünglich spezialisierte sich das Unternehmen auf hochwertige Lederwaren und Reisegepäck, erweiterte jedoch später sein Angebot auf Handtaschen, Schuhe und Bekleidung.

Prada ist bekannt für seinen minimalistischen und eleganten Stil, der oft als avantgardistisch und innovativ beschrieben wird.

In den 1980er Jahren übernahm Miuccia Prada, die Enkelin des Gründers, die kreative Leitung und führte das Unternehmen zu internationalem Erfolg. Unter ihrer Führung wurden die Marken Miu Miu, Church's und Car Shoe in die Prada-Gruppe integriert.

Prada kollaboriert häufig mit Künstlern und Architekten, um einzigartige Designs zu schaffen und die Grenzen zwischen Mode und Kunst zu verwischen. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und seinem unverwechselbaren Stil hat sich Prada als eine der führenden Luxusmarken weltweit etabliert.

Logo von Yves Saint Laurent © Imago Images / NurPhoto

Platz 9: Yves Saint Laurent

Herkunftsland: Frankreich

Firmensitz: Paris, Frankreich

Wert: 6.023 Millionen US-Dollar

Yves Saint Laurent (YSL) ist ein französisches Modehaus, das 1961 von dem Designer Yves Saint Laurent und seinem Partner Pierre Bergé gegründet wurde. Saint Laurent revolutionierte die Damenmode, indem er maskuline Elemente wie den Smoking für Frauen adaptierte und den Safari-Look populär machte.

Nach Saint Laurents Rücktritt im Jahr 2002 übernahmen Designer wie Tom Ford und Hedi Slimane die kreative Leitung und interpretierten das Erbe der Marke neu. Seit 2012 gehört YSL vollständig zur Kering-Gruppe, einem französischen Luxusgüterkonzern.

Heute bietet die Marke eine breite Palette an Produkten, darunter Haute Couture, Prêt-à-porter, Lederwaren, Schuhe, Schmuck und Parfüms. Besonders bekannt ist YSL für seine ikonischen Handtaschen wie die „Sac de Jour“ und die „Kate“.

Tiffany & Co ist vor allem bekannt für seinen eleganten Schmuck © Imago Image / Pond5 Images

Platz 8: Tiffany & Co

Herkunftsland: Vereinigte Staaten

Firmensitz: New York City, USA

Wert: 6.124 Millionen US-Dollar

Tiffany & Co ist ein amerikanisches Unternehmen für Schmuck und Edelsteine, das 1837 von Charles Lewis Tiffany in New York gegründet wurde. Berühmt wurde Tiffany & Co durch seinen Diamantschmuck und das ikonische Tiffany-Blau der Verpackungen. Das Unternehmen ist auch für das „Tiffany-Setting“ bekannt, eine spezielle Fassung für Verlobungsringe, die den Diamanten besonders gut zur Geltung bringt.

Im Laufe seiner Geschichte hat Tiffany & Co viele berühmte Schmuckstücke hergestellt, darunter den „Tiffany Diamond“, einen 128,54 Karat schweren gelben Diamanten. Das Unternehmen stattet auch regelmäßig Prominente bei großen Veranstaltungen wie den Oscars aus.

Seit 2021 gehört Tiffany & Co zum französischen Luxusgüterkonzern LVMH, was dem Unternehmen zusätzliche Ressourcen und Expertise bietet. Mit seinen zeitlosen Designs und seiner Geschichte ist Tiffany & Co zu einem Synonym für Luxus geworden.

Blick auf eine Rolex Oyster Perpetual Day-Date © Imago Images / ZUMA Press Wire

Platz 7: Rolex

Herkunftsland: Schweiz

Firmensitz: Genf, Schweiz

Wert: 7.899 Millionen US-Dollar

Rolex ist ein Schweizer Luxusuhrenhersteller, der 1905 von Hans Wilsdorf und Alfred Davis in London gegründet und 1919 nach Genf verlegt wurde. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen und präzisen Zeitmesser, die oft als Statussymbole gelten.

Rolex war ein Pionier in der Entwicklung von wasserdichten (Oyster) und automatischen (Perpetual) Armbanduhren. Modelle wie die Submariner, Daytona und GMT-Master erlangten ikonischen Status und sind bei Sammlern und Enthusiasten sehr begehrt.

Rolex ist eines der größten Unternehmen der Schweizer Uhrenindustrie und vollständig im Besitz der gemeinnützigen Hans-Wilsdorf-Stiftung. Die Marke engagiert sich im Sportsponsoring, insbesondere im Tennis, Golf, Motorsport und bei Segelturnieren.

Rolex ist auch bekannt für seine Unterstützung von Expeditionen und wissenschaftlichen Projekten. Mit seinem Engagement für Qualität und Präzision hat sich Rolex als eine der renommiertesten Luxusuhrenmarken weltweit etabliert.

Filiale von Cartier in Düsseldorf © Imago Images / Michael Gstettenbauer

Platz 6: Cartier

Herkunftsland: Frankreich

Firmensitz: Paris, Frankreich

Wert: 9.725 Millionen US-Dollar

Cartier ist ein französischer Luxusuhrenhersteller und Juwelier, der 1847 von Louis-François Cartier in Paris gegründet wurde. Das Unternehmen ist für seine hochwertigen Uhren, Schmuckstücke und Accessoires bekannt, die oft von Prominenten und Königshäusern getragen werden. Zu den bekanntesten Kreationen von Cartier zählen die „Trinity“-Ringe, die „Love“-Armbänder und die „Panthère“-Kollektion.

Cartier war auch ein Pionier in der Entwicklung von Armbanduhren und schuf 1904 die erste Armbanduhr für den Luftfahrtpionier Alberto Santos-Dumont. Andere ikonische Uhrenmodelle sind die „Tank“, die „Ballon Bleu“ und die „Calibre“.

Seit 1997 gehört Cartier zum Schweizer Richemont-Konzern, was dem Unternehmen Zugang zu zusätzlicher Expertise und Ressourcen in der Luxusgüterindustrie bietet.

Blick in eine Filiale von Dior in Mailand © Imago Images / NurPhoto

Platz 5: Dior

Herkunftsland: Frankreich

Firmensitz: Paris, Frankreich

Wert: 11.442 Millionen US-Dollar

Dior ist ein französisches Modeunternehmen, das 1946 von Christian Dior in Paris gegründet wurde. Dior revolutionierte die Nachkriegsmode mit seinem „New Look“, der durch seine feminine Silhouette mit schmaler Taille und ausgestelltem Rock gekennzeichnet war.

Nach Diors frühem Tod im Jahr 1957 übernahmen renommierte Designer wie Yves Saint Laurent, Marc Bohan und John Galliano die kreative Leitung und interpretierten Diors Erbe auf ihre eigene Weise. Heute ist Maria Grazia Chiuri die erste weibliche Kreativdirektorin des Hauses.

Dior bietet Haute Couture, Prêt-à-porter, Lederwaren, Schuhe, Schmuck und Kosmetik an. Besonders bekannt ist das Unternehmen für seine „Lady Dior“-Handtasche, die nach Prinzessin Diana benannt wurde, und für seinen Duft „J'adore“. Seit 1984 gehört Dior zum Luxusgüterkonzern LVMH. Mit seiner Kombination aus Tradition und Moderne hat sich Dior als einflussreiche Kraft in der Modewelt etabliert.

Frau mit Tüte von Gucci © Imago Images / Michael Gstettenbauer

Platz 4: Gucci

Herkunftsland: Italien

Firmensitz: Florenz, Italien

Wert: 26.306 Millionen US-Dollar

Gucci ist ein italienisches Modeunternehmen, das 1921 von Guccio Gucci in Florenz gegründet wurde. Ursprünglich spezialisiert auf hochwertige Lederwaren und Reisegepäck, erweiterte Gucci sein Angebot später auf Handtaschen, Schuhe, Bekleidung und Accessoires.

Bekannt ist Gucci für seine Lederwaren mit dem ikonischen GG-Monogramm und den Pferdetrensen-Details, die in den 1950er Jahren eingeführt wurden. In den 1990er Jahren erlebte Gucci unter der kreativen Leitung von Tom Ford (1994 bis 2004) eine Renaissance und wurde zu einer der begehrtesten Luxusmarken weltweit. Seit 2015 ist Alessandro Michele Kreativdirektor und hat Gucci mit seiner eklektischen und oftmals gewagten Ästhetik neu interpretiert.

Das Unternehmen gehört seit 1999 zum französischen Kering-Konzern. Gucci genießt weltweite Beliebtheit und wurde oft von Prominenten und in der Popkultur referenziert, was seinen Status als Kultmarke festigte.

Parfum-Flakons in einem Schaufenster © Imago Images / Arnulf Hettrich

Platz 3: Chanel

Herkunftsland: Frankreich

Firmensitz: Paris, Frankreich

Wert: 55.939 Millionen US-Dollar

Chanel ist ein französisches Modeunternehmen, das 1910 von Coco Chanel in Paris gegründet wurde. Chanel revolutionierte die Damenmode mit bequemen, eleganten Designs wie dem „kleinen Schwarzen“, Tweed-Kostümen und Perlenketten. Nach Coco Chanels Tod im Jahr 1971 übernahm Karl Lagerfeld als Kreativdirektor und führte das Erbe der Marke fort, während er gleichzeitig moderne Elemente einführte. Heute ist Virginie Viard Kreativdirektorin.

Chanel ist für seine Handtaschen (wie die „2.55“), Parfüms (wie „Chanel No. 5“), Haute Couture und Prêt-à-porter bekannt. Das Unternehmen ist eines der wenigen unabhängigen Luxusmodehäuser und befindet sich im Besitz der Wertheimer-Familie. Chanel ist bekannt für seine aufwändigen Modenschauen im Grand Palais in Paris und für seine Verbindungen zu Berühmtheiten wie Marilyn Monroe, die erklärte, dass sie zum Schlafen nur „ein paar Tropfen Chanel No. 5“ trage.

Hermès-Filiale in Kopenhagen © Imago Images / SOPA Images

Platz 2: Hermès

Herkunftsland: Frankreich

Firmensitz: Paris, Frankreich

Wert: 76.299 Millionen US-Dollar

Hermès ist ein französisches Familienunternehmen für Lederwaren, Accessoires, Parfüm, Luxusgüter und Bekleidung, das 1837 von Thierry Hermès in Paris gegründet wurde. Ursprünglich spezialisiert auf hochwertiges Pferdegeschirr und Sättel, erweiterte Hermès sein Angebot später auf Lederwaren, Seidentücher und Krawatten. Berühmt ist Hermès für seine handgefertigten Lederwaren, insbesondere für die „Kelly Bag“ (benannt nach Grace Kelly) und die „Birkin Bag“ (benannt nach Jane Birkin). Diese begehrten Handtaschen haben lange Wartelisten und erzielen hohe Preise auf dem Wiederverkaufsmarkt.

Hermès ist auch für seine Seidentücher mit aufwändigen Drucken bekannt, die zu Sammlerstücken geworden sind. Das Unternehmen legt großen Wert auf Handwerkskunst und Qualität und produziert den Großteil seiner Waren in Frankreich. Mit seinem Fokus auf Tradition, Exklusivität und Langlebigkeit hat sich Hermès als eine der prestigeträchtigsten Luxusmarken der Welt etabliert.

Model auf der Louis Vuitton Cruise 2025 Show in Barcelona © Imago Images / ABACAPRESS

Platz 1: Louis Vuitton

Herkunftsland: Frankreich

Firmensitz: Paris, Frankreich

Wert: 124.822 Millionen US-Dollar

Louis Vuitton ist ein französischer Luxusmodehersteller, der 1854 von Louis Vuitton in Paris gegründet wurde. Ursprünglich spezialisiert auf hochwertige Koffer und Reisegepäck, erweiterte LV sein Angebot später auf Lederwaren, Handtaschen, Kleidung, Schuhe, Uhren, Schmuck und Accessoires. Bekannt ist Louis Vuitton für sein ikonisches Monogram-Muster mit den ineinander verschlungenen Initialen „LV“, das 1896 eingeführt wurde, um Nachahmungen zu erschweren.

Zu den bekanntesten Produkten zählen die „Speedy“-Handtasche, die „Keepall“-Reisetasche und der „Neverfull“-Shopper.

Seit 1987 ist Louis Vuitton Teil des LVMH-Konzerns, dem weltweit größten Luxusgüterkonzern. Unter der kreativen Leitung von Virgil Abloh (bis 2021) kooperierte LV mit Künstlern wie Stephen Sprouse, Takashi Murakami und Jeff Koons für limitierte Editionen, die zu begehrten Sammlerstücken wurden. Mit seiner Kombination aus Tradition, Handwerkskunst und Kreativität hat sich Louis Vuitton als die wertvollste und einflussreichste Luxusmarke der Welt etabliert.

Diese Luxus-Aktien empfiehlt Barclays

Doch nicht alle Luxusmarken sind automatisch ein gutes Investment. Das zeigte jüngst auch eine Untersuchung der britischen Bank Barclays. Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Zeiten setzen die Analysten auf die Stärke etablierter Marken und das Wachstumspotenzial ausgewählter Unternehmen.

LVMH

Der französische Luxusriese LVMH, zu dem wie zuvor erwähnt Kultmarken wie Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co und Sephora gehören, steht ganz oben auf der Empfehlungsliste von Barclays. Die Bank hebt das Kursziel für die Aktie auf 937 Euro an, derzeit liegt der Kurs mit 735 Euro (Stand: 12. Juni 2024) deutlich darunter. Vor allem die anhaltend hohe Begehrlichkeit von Dior und Louis Vuitton, die zu den fünf meistgekauften Luxusmarken zählen, untermauert den Experten zufolge die Attraktivität von LVMH.

Hermès

Der französische Luxuskonzern Hermès, berühmt für seine begehrten Handtaschen wie die Birkin Bag, ist eines der Unternehmen, das Barclays auf seiner Liste der aussichtsreichen Investments führt. Die Analysten betonen, dass das Risiko eines Nachfragerückgangs in China für Hermès begrenzt sei, da die Marke eine ausgesprochen wohlhabende und treue Kundschaft anspricht. Barclays bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktie, auch wenn das Kursziel nur wenige Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Derzeit ist Hermès mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 45 und 50 für das laufende Jahr der teuerste Wert unter den favorisierten Luxustiteln.

Moncler

Auch der italienische Edeldaunenjacken-Spezialist Moncler hat es auf die Liste der Favoriten von Barclays geschafft. Die Analysten trauen dem Unternehmen in den kommenden Jahren ein Wachstum zu, das über dem Branchendurchschnitt liegt. Das Kursziel für die Moncler-Aktie liegt bei 68 Euro, was auf Sicht der aktuellen Notierung (59 Euro, Stand: 12. Juni 2024) einem kleinem Plus entspricht.

Richemont

Als dritte Aktie im Bunde der aussichtsreichen Luxusinvestments nennt Barclays den Schweizer Konzern Richemont, der mit Cartier und Van Cleef & Arpels zwei der renommiertesten Schmuckmarken weltweit besitzt. Angesichts der starken Nachfrage in diesem Segment traut Barclays der Richemont-Aktie mit einem Kursziel von 168 Schweizer Franken ein deutliches Aufwärtspotenzial zu (derzeit rund 147 Schweizer Franken, Stand: 12. Juni 2024). So optimistisch ist die Bank bei keinem anderen Luxusunternehmen.

Mytheresa

Positive Signale sendet laut Barclays auch der Luxus-E-Commerce aus, der sich gerade in einem Konsolidierungsprozess befindet. Hier könnte die deutsche Plattform Mytheresa zu den Profiteuren gehören. Mytheresa grenzt sich durch den Fokus auf kaufkräftige Kunden und ein exklusives Produktsortiment vom Wettbewerb ab. Dieses Jahr hat die Aktie bereits um mehr als 60 Prozent zugelegt, wenngleich sie seit dem Börsengang 2021 deutlich an Wert verloren hat.