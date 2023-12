DAS INVESTMENT: Welche Auswirkungen hatte die Zinswende im Jahr 2022 auf Ihr LV-Geschäft und was erwarten Sie für das Jahr 2024?

Die Zinswende spielt für uns mit Blick auf die Ansparphase im Sinne des Garantiezinses beziehungsweise der laufenden Verzinsung eine eher untergeordnete Rolle. Der sehr schnelle und sprunghafte Anstieg der Zinsen findet sich in klassischen Konzepten, die auf dem Garantiezins beruhen, auch nur sehr verzögert wieder. Produkte mit kapitalmarktnahen Garantien profitieren allerdings direkt vom gestiegenen Zinsniveau und können sehr interessant für die Kunden sein. Hier erwarten wir uns im kommenden Jahr positive Impulse für unser Neugeschäft.

Rechnen Sie damit, dass die Bürger angesichts der inflationsbedingt gestiegenen Lebenshaltungskosten an der Altersvorsorge sparen oder ihr Geld in das nun besser als vor ein paar Jahren verzinste Tages- und Festgeld anlegen werden?

Langfristige Vorsorge für den eigenen Lebensabend zu betreiben, ist und bleibt unseres Erachtens alternativlos. Natürlich werden sich die Bürger vor dem Hintergrund der stark angestiegenen Verbraucher- und Energiekosten genau überlegen, ob beziehungsweise welche Beträge sie zum Aufbau oder der Erhöhung ihrer Rente auf Dauer verwenden können. Priorität bei diesen Überlegungen haben hier sicherlich neben der Deckung der Lebenshaltungskosten erst einmal Mietausgaben sowie etwaige bereits bestehende finanzielle Verpflichtungen. Auch empfiehlt es sich, einen gewissen finanziellen Puffer für unvorhersehbare Ausgaben anzulegen. Hierfür eignen sich unter anderem Tages- und Festgeldkonten sehr gut. Diese sind jedoch mehr oder minder auf Liquidität und eine gewisse Kurzfristigkeit ausgelegt. Außerdem lässt sich nicht vorhersehen, wie sich die in der Regel kurz- und mittelfristig gewährten Konditionen dieser Anlageformen auf Dauer entwickeln. Altersvorsorge sollte hingegen langfristig geplant und regelmäßig bespart werden. Einmalbeiträge können hierzu natürlich ebenfalls einen Baustein leisten. Die zugesagte Rente erhält der Kunde lebenslang - ein Vorteil, den keine andere Altersvorsorgeform bietet.

Wie wird sich der Absatz einzelner LV-Produkte entwickeln? Laut mehreren Studien ist in diesem Jahr die Nachfrage nach Fondspolicen stark gestiegen. Rechnen Sie damit, dass sich dieser Trend auch 2024 fortsetzt?

Ja, wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung auch im kommenden Jahr fortsetzt. Generell wird die eigene Altersvorsorge ein wichtiges Sparmotiv für die Bürger bleiben. Um vor dem Hintergrund der zwar gesunkenen, aber immer noch sehr hohen Inflationsrate eine zufriedenstellende Rendite zu erzielen, führt kein Weg an fondsgebundenen Produkten vorbei.

Nach einer Begeisterungswelle in den Vorjahren nimmt das Interesse an Nachhaltigkeitsthemen in der Bevölkerung wieder ab. Zu diesem Ergebnis kommen mehrere Studien – auch im Versicherungsbereich. Manche Experten gehen davon aus, dass auch die EU-Taxonomie nichts daran ändert, dass das Interesse an nachhaltigen Versicherungsprodukten weiter abnimmt. Andere betrachten diese Entwicklung als Hype-Zyklus nach Gartner: Man sei gerade im „Tal der Enttäuschung“ angekommen, nun dürfte es weiter aufwärtsgehen. Wie sehen Sie das?

Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen ist und bleibt aus unserer Sicht eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Diese spiegelt sich zurecht auch in Fragen der Kapitalanlage und damit auch im Kontext unserer Branche. Bei der Beratung von Versicherungsanlageprodukten nimmt Nachhaltigkeit seit August 2022 eine noch wichtigere Rolle ein, da Kunden vor Abschluss nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragt werden müssen. Aber nicht nur die Regulatorik gibt diese Kundenansprache vor.

Der Klimawandel und die zunehmenden extremwetterbedingten Katastrophen weltweit, aber auch hier in Deutschland, sind fest im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Die Bereitschaft ist da, einen Beitrag zu leisten und nachhaltig zu handeln. Wir gehen jedoch davon aus, dass viele Bürger nach wie vor Nachhaltigkeitsüberlegungen eher zum Beispiel mit E-Mobilität und klimaneutralen Heizungsanlagen in Verbindung bringen. Aber nicht unbedingt direkt mit der eigenen Altersvorsorge. Hier sind wir als Versicherungsunternehmen angehalten, entsprechend zu informieren und zu beraten.

Der Fachkräftemangel schreitet voran. Betriebliche Vorsorge in Form betrieblicher Altersversorgung (bAV) und betrieblicher Krankenversicherung (bKV) ist eine Möglichkeit, sich positiv vom Wettbewerb abzuheben. Rechnen Sie damit, dass bAV vor diesem Hintergrund weiter an Bedeutung gewinnt?

Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels beschäftigen sich Arbeitgeber damit, wie sie ihre Attraktivität für Bewerber und Mitarbeitende erhöhen können. Bei der bAV sehen wir eine hohe Bereitschaft der Arbeitgeber, sich in zunehmendem Maße an der Finanzierung der betrieblichen Altersvorsorge zu beteiligen und auch, weitere Benefits zu implementieren. Insbesondere die betriebliche Arbeitskraftabsicherung sehen wir als Wachstumsfeld. Insgesamt gehen wir davon aus, dass die positive Entwicklung der bAV weiter an Fahrt gewinnen wird.