DAS INVESTMENT befragte Top-Manager der bedeutendsten Versicherer in Deutschland nach ihren Erwartungen für das Jahr 2025: Teil 4: Krankenversicherung.

Umfrage Teil 4 Die wichtigsten Trends in der Versicherungsbranche 2025 (Krankenversicherung)

Anhebung des Höchstrechnungszinses, hohe Schadeninflation, Unsicherheit hinsichtlich künftiger Renten- und Gesundheitspolitik der Bundesregierung nach dem Scheitern der Ampelkoalition: Wie wirkt sich das 2025 wohl auf die Assekuranz aus? DAS INVESTMENT befragte mehrere Vorstände sowie Vertriebs- und Produktverantwortliche von Versicherungsgesellschaften, welche Trends sie für dieses Jahr erwarten. Es ging dabei sowohl um allgemeine Vertriebstrends als auch um Entwicklungen verschiedener Produktkategorien wie zum Beispiel Lebens-, Kranken- und Sachversicherung.

Steigen die PKV-Beiträge?

Im ersten Teil unserer Trendumfrage-Strecke stellten wir Ihnen die allgemeinen Vertriebstrends vor. Im zweiten Teil ging es um den Komposit-Bereich. Im dritten Teil erklärten die Versicherungsvorstände unter anderem, wie sich der höhere Höchstrechnungszins auf unterschiedliche LV-Produkte auswirkt und ob sich die derzeit schwache Nachfrage nach Lebensversicherungen gegen Einmalbeitrag wieder erholt.

Im letzten vierten Teil der Umfrage geht es nun um die Krankenversicherung. Welche Trends in der privaten Krankenversicherung erwarten die befragten Vorstände? Wie werden sich die Beiträge entwickeln? Wirkt sich der massive Anstieg der Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auch auf die private Krankenversicherung (PKV) aus? Die Antworten finden Sie in unserer Bildstrecke.