DAS INVESTMENT Versicherungen befragte Top-Manager der bedeutendsten Versicherer in Deutschland nach ihren Erwartungen für das Jahr 2026. Teil 4: Krankenversicherung.

Die Umfrageserie von DAS INVESTMENT Versicherungen unter Top-Managern deutscher Versicherungsgesellschaften zeigt, was die Branche 2026 am meisten beschäftigen dürfte. Im vierten Teil der Serie geht es um die Krankenversicherung.

Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) steht vor ihrer ersten grundlegenden Reform seit fast 30 Jahren. Experten rechnen damit, dass die Ausgaben in den ersten drei Jahren nach der Reform um 13,2 Prozent steigen werden. Der 129. Deutsche Ärztetag hat dem Entwurf bereits zugestimmt, das Inkrafttreten wird für 2027 erwartet.

Wie bereiten sich die PKV-Anbieter auf diese Zäsur vor? Wie entwickeln sich die Beiträge zur privaten Krankenvoll- und -zusatzversicherung? Und welche Trends erwarten die Branche in diesem Jahr allgemein?

Diese und andere Fragen stellte DAS INVESTMENT Versicherungen den Vorständen mehrerer Versicherer in Deutschland. Die Antworten zu den Krankenversicherungen 2026 finden Sie in unserer Bildstrecke.

Anmerkung der Redaktion: DAS INVESTMENT Versicherungen forderte die befragten Gesellschaften ausdrücklich dazu auf, auch Expertinnen zu Wort kommen zu lassen, da Frauen in der Versicherungsbranche eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Trotzdem bekamen wir auf die Fragen zu Sachversicherungen sowie zu Lebensversicherungen / Altersvorsorge keine einzige Antwort einer Vorständin. Die einzige weibliche Teilnehmerin dieses Teils der Umfrage war eine Leiterin der Unternehmenskommunikation.

Bei den allgemeinen Vertriebsfragen sah es nicht viel besser aus: Dort meldete sich neben der Kommunikationschefin immerhin auch eine Vorständin zu Wort.

Ganz anders verhält es sich bei der Krankenversicherung: Alle drei Antworten, die DAS INVESTMENT Versicherungen auf seine Anfrage bekommen hat, stammen von Frauen.

Welche Rolle Frauen in der Versicherungswirtschaft spielen und welche Versicherungsarbeitgeber besonders frauenfreundlich sind, erfahren Sie hier.

Steigende PKV-Beiträge für die meisten Versicherten 1 / 3 Wiltrud Pekarek, Vorstandsmitglied der ALH Gruppe:. Bildquelle: ALH Gruppe