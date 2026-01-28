Die wichtigsten Trends in der Versicherungsbranche 2026
Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) steht vor ihrer ersten grundlegenden Reform seit fast 30 Jahren. Experten rechnen damit, dass die Ausgaben in den ersten drei Jahren nach der Reform um 13,2 Prozent steigen werden. Der 129. Deutsche Ärztetag hat dem Entwurf bereits zugestimmt, das Inkrafttreten wird für 2027 erwartet.
Wie bereiten sich die PKV-Anbieter auf diese Zäsur vor? Wie entwickeln sich die Beiträge zur privaten Krankenvoll- und -zusatzversicherung? Und welche Trends erwarten die Branche in diesem Jahr allgemein?
Diese und andere Fragen stellte DAS INVESTMENT Versicherungen den Vorständen mehrerer Versicherer in Deutschland. Die Antworten zu den Krankenversicherungen 2026 finden Sie in unserer Bildstrecke.
Anmerkung der Redaktion: DAS INVESTMENT Versicherungen forderte die befragten Gesellschaften ausdrücklich dazu auf, auch Expertinnen zu Wort kommen zu lassen, da Frauen in der Versicherungsbranche eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Trotzdem bekamen wir auf die Fragen zu Sachversicherungen sowie zu Lebensversicherungen / Altersvorsorge keine einzige Antwort einer Vorständin. Die einzige weibliche Teilnehmerin dieses Teils der Umfrage war eine Leiterin der Unternehmenskommunikation.
Bei den allgemeinen Vertriebsfragen sah es nicht viel besser aus: Dort meldete sich neben der Kommunikationschefin immerhin auch eine Vorständin zu Wort.
Ganz anders verhält es sich bei der Krankenversicherung: Alle drei Antworten, die DAS INVESTMENT Versicherungen auf seine Anfrage bekommen hat, stammen von Frauen.
„Produktseitig hat sich der Trend zur qualitativ hochwertigen Krankheitskostenvollversicherungsprodukten verfestigt. Parallel arbeitet die Branche intensiv an der Optimierung der Prozesse und der Etablierung zusätzlicher Services.
Nach wie vor sehen wir eine hohe Dynamik bei der Leistungsausgabensteigerung. Diese Entwicklung können wir - wie die gesamte Branche - nur begrenzt beeinflussen. So werden nach Verlautbarungen des PKV Verbandes zum 1. Januar 2026 für eine Mehrzahl der Privatversicherten die Beiträge steigen müssen.
Die Anpassung der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist keine leichte, aber eine absolut notwendige Reform. Die aktuelle GOÄ stammt aus dem Jahr 1982, 1996 wurde sie zuletzt teilnovelliert. Sie bildet den heutigen Stand der Medizin, Digitalisierung und Kostenentwicklung nicht mehr realistisch ab. Ärzte müssen deshalb beispielsweise auf analoge Bewertungen ausweichen, wenn neue Behandlungsformen in der GOÄ nicht berücksichtigt sind, oder sie schlüsseln ersatzweise Einzelleistungen auf. Das sorgt für Intransparenz, einen erhöhten Prüfaufwand und außerdem zu Konfliktpotenzial. Unvorhersehbare Abrechnungsspielräume sind schwer in die Prämien einzuplanen, woraus sich Risiken für die Kalkulationssicherheit und Beitragsstabilität ergeben.
Die Auswirkungen auf PKV-Beiträge hängen stark von der Tarifstruktur der einzelnen Anbieter ab. Der PKV-Verband hat wiederholt betont, dass es keinen Beitragsschock geben, sondern die Auswirkungen kalkulierbar und in einem maßvollen Rahmen sein werden. Auch wir rechnen damit, dass die Reform aus dem PKV-System heraus zu verkraften ist, ohne die Versicherten übermäßig zu belasten.
Die Auswirkungen der GOÄ-Novellierung hängt unter anderem vom Anteil der GOÄ-Leistungen im Tarif, dem Leistungsspektrum des Tarifs und dem Alter der versicherten Person. Entsprechend ist eine generelle Aussage auf das Tarif- und damit auf das Beitragsspektrum nicht möglich.
Wir führen einerseits die Folgenabschätzung durch, andererseits durchdenken wir die technischen Systemanpassungen. Die neue GOÄ führt zu tiefgreifenden Änderungen in den IT-Systemen, weil die Abrechnungsprüfsysteme angepasst werden, die neue Leistungsverzeichnisse integriert, neue Logiken für die Prüf- und Erstattungsregeln entwickelt werden müssen. Die Mitarbeiter müssen sich intensiv in die neue GOÄ einarbeiten.
Eine Berücksichtigung von potenziellen GOÄ-Effekten im Vorfeld in der Kalkulation ist rechtlich nicht zulässig. Wie die Folgen der GOÄ-Novellierung in der Beitragskalkulation zu berücksichtigen sind, wird im Rechtsteil der Veröffentlichung der GOÄ-Novelle geregelt sein.“