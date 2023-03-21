Börse für Neulinge Die wichtigsten Unterschiede zwischen ETF und Fonds

ETF oder Fonds: Die wichtigsten Unterschiede im Überblick
ETFs und aktiv gemanagte Fonds sind die zwei wichtigsten Vehikel für Privatanleger, die nicht in Einzeltitel investieren wollen. Beide bündeln Wertpapiere in einem Korb und gelten als Sondervermögen – sind also im Insolvenzfall geschützt. Sie unterscheiden sich jedoch grundlegend in Verwaltung und Kosten.
Was ist der Unterschied zwischen ETFs und Fonds?
ETFs bilden einen Börsenindex wie den Dax oder den MSCI World passiv nach. Aktiv gemanagte Fonds versuchen dagegen, den Markt zu übertreffen – durch gezielte Titelauswahl durch Fondsmanager. ETFs sind transparenter, günstiger und börsentäglich handelbar. Aktive Fonds bieten die Chance auf Überrendite, die jedoch laut mehreren Studien selten realisiert wird.
Darüber hinaus ist die Zusammensetzung des ETFs in der Regel auf den Webseiten der Anbieter einsehbar. Fondsmanager:innen hingegen lassen sich nicht so gerne in die Karten schauen und veröffentlichen oft nur ihre Top-Positionen.
Während der Anteilspreis eines Fonds nur einmal täglich berechnet wird und diese nur über Anbieter oder Banken ge- und verkauft werden können, können ETFs während des gesamten Handelstages an der Börse gehandelt werden. Ihr Kurs wird laufend neu berechnet.
Welche Kosten fallen bei ETFs und Fonds an?
ETFs kosten laut einer Morningstar-Analyse im Schnitt 0,3 Prozent pro Jahr, aktive Fonds rund 1,3 Prozent. Hinzu kommt beim klassischen Fonds oft ein Ausgabeaufschlag, der beim ETF entfällt. Bei einem Investment von 2.000 Euro über zehn Jahre mit fünf Prozent Rendite ergibt sich daraus ein Unterschied von rund 290 Euro zugunsten des ETF.
Sind ETFs sicherer als Fonds?
Nein. Beide unterliegen denselben Kapitalmarktrisiken. Das angelegte Kapital gilt als Sondervermögen – es wird getrennt vom Vermögen der Fondsgesellschaft und der Depotbank gehalten und ist im Insolvenzfall nicht durch Gläubiger angreifbar. Durch die breite Streuung über viele Wertpapiere ist ein Totalverlust zudem sehr unwahrscheinlich.
Kann man mit ETFs eine Überrendite erzielen?
Nein. Da ETFs einen Index eins zu eins nachbilden, können sie nie besser laufen als der Gesamtmarkt. Aktive Fonds bieten diese Möglichkeit – allerdings müsste ein aktiver Fonds besser abschneiden als der ETF, nur um nach Kosten gleichzuziehen. Mehrere Studien belegen, dass das den Fondsmanager:innen in den wenigsten Fällen gelingt.
Wann lohnt sich ein aktiv gemanagter Fonds?
Besonders in Nischenmärkten kann die Expertise eines Research-Teams einen Mehrwert liefern. Wer die gesamte Wertschöpfungskette genau analysiert, kann in solchen Segmenten bessere Investitionsentscheidungen treffen als ein starrer Index.
Worauf sollte man bei ETFs achten?
Nicht alle ETFs sind gleich günstig. Themen-ETFs etwa zu Wasserstoff, Klimawandel oder E-Mobilität können Gebühren von 0,6 Prozent oder mehr pro Jahr haben. Zudem werden solche ETFs häufig von einzelnen Unternehmen dominiert, was das Klumpenrisiko erhöht.