Börse für Neulinge Die wichtigsten Unterschiede zwischen ETF und Fonds

ETFs bilden einen Börsenindex wie den Dax oder den MSCI World passiv nach. Aktiv gemanagte Fonds versuchen dagegen, den Markt zu übertreffen – durch gezielte Titelauswahl durch Fondsmanager. ETFs sind transparenter, günstiger und börsentäglich handelbar. Aktive Fonds bieten die Chance auf Überrendite, die jedoch laut mehreren Studien selten realisiert wird.

Darüber hinaus ist die Zusammensetzung des ETFs in der Regel auf den Webseiten der Anbieter einsehbar. Fondsmanager:innen hingegen lassen sich nicht so gerne in die Karten schauen und veröffentlichen oft nur ihre Top-Positionen.

Während der Anteilspreis eines Fonds nur einmal täglich berechnet wird und diese nur über Anbieter oder Banken ge- und verkauft werden können, können ETFs während des gesamten Handelstages an der Börse gehandelt werden. Ihr Kurs wird laufend neu berechnet.