Grundlage für Gründer Die wichtigsten Versicherungen für Start-Up-Unternehmer

Fotografieren war schon immer Fadimes Leidenschaft. Doch bis sich die gelernte Laborantin den Traum vom eigenen Fotostudio erfüllen konnte, war es ein langer Weg. Ganze drei Jahre lang hatte sie nach einem geeigneten Raum in Hamburg gesucht. Dann musste sie das neue Atelier einrichten, professionelles Equipment kaufen, der örtlichen Industrie- und Handelskammer (IHK) beitreten. All das verschlang viel Zeit – und vor allem viel Geld. Für Versicherungen sei in der Anfangsphase nicht viel übrig geblieben, erzählt die 50-Jährige. Daher habe sie sich zur Anfangszeit auf das Nötigste beschränkt – die Betriebshaftpflichtversicherung.

Betriebshaftpflichtversicherung kann Existenz retten

Eine gute Wahl, meinen Experten. „Die Absicherung von Ansprüchen Dritter kann durchaus existenziell sein“, heißt es von Axa. Immerhin können schon Kleinigkeiten zu einem größeren Schaden führen, der gerade ein Start-up an seine finanzielle Grenze bringen kann. Als Beispiel nennt Axa eine Kaffeemaschine in den Geschäftsräumen, die nicht ausgeschaltet wird, überhitzt und ein Feuer verursacht, das auf das Nachbargebäude übergreift.

Eine Betriebshaftpflichtversicherung kommt für Sach- und Personenschäden an Dritten auf. Anders verhält es sich bei Vermögensschäden. Diese werden nur abgedeckt, wenn sie infolge eines Personen- oder Sachschadens entstanden sind – man spricht auch von „unechten“ Vermögensschäden. Beispiel: Ein Kunde stolpert im Büro des Start-up-Gründers über ein Computerkabel und verletzt sich dabei, weshalb er seinen Flug am Abend nicht antreten kann. Es ist hier also sowohl ein Personenschaden (Verletzung) als auch ein Vermögensschaden (versäumter Flug) entstanden. Die Betriebshaftpflicht kommt dann für beide Folgen auf.

Ein „echter“ Vermögensschaden hingegen läge vor, wenn zum Beispiel ein Steuerberater einen Fehler in der Steuererklärung seines Mandanten macht oder ein IT-Dienstleister seinem Gewerbekunden eine Software installiert, die nicht mit seinem Betriebssystem kompatibel ist. In diesen Fällen kommt die Betriebshaftpflichtversicherung nicht für Folgen wie Steuernachzahlungen beziehungsweise Umsatzeinbußen durch fehlerhafte Software auf.

Wer eine Tätigkeit ausübt, bei der reine Vermögensschäden wahrscheinlich sind, ist mit einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung auf der sicheren Seite. Für manche Berufe ist diese sogar verpflichtend. Wer sich besonders umfassend absichern möchte, greift zur Berufshaftpflichtversicherung. Diese vereint die Leistungen der Betriebs- und die der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung und deckt sowohl Sach- und Personen- als auch Vermögensschäden ab.