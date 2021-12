Ranking von Universal-Investment Das sind die zehn Lieblingsaktien der Fondsprofis

US-Schwergewichte sind in den Top Ten der beliebtesten Aktien in Publikumsfonds ganz klar in der Überzahl. Aktien aus Schwellenländern oder Nebenwerte tauchen nicht auf. Deutschland schafft es mit zwei Werten unter die ersten Zehn. Finanzdienstleister Grenke aus Baden-Baden musste seinen Platz in der Spitzengruppe nach Anschuldigungen eines Short-Sellers erstmals seit drei Jahren räumen. Zudem flog die Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft, die es im Sommer wieder unter die Tops geschafft hatte, im dritten Quartal aus der Rangliste. Für die Auswertung hat Fondsdienstleister Universal-Investment die Aktien in 600 Publikumsfonds auf der eigenen Plattform analysiert.

Neu unter den Top Ten ist ein Pharmaunternehmen aus den Niederlanden, das einen Corona-Schnelltest auf den Markt bringen will. „Die Corona-Pandemie treibt die großen Trends unserer Zeit noch stärker voran“, sagt Katja Müller, Geschäftsführerin bei Universal-Investment. In den Portfolios sei das neben dem Neuzugang aus der Medizinforschung auch an einem Wiedereinsteiger zu sehen, der von der demografischen Entwicklung profitiert.

Derzeit machen die zehn beliebtesten Aktien 6,8 Prozent des gesamten Aktienvolumens der Publikumsfonds auf der Plattform von Universal-Investment aus. In unserer Bildergalerie stellen wir die zehn beliebtesten Einzelwerte vor.

Die Kennzahlen stammen vom Finanzportal Onvista (Stand: 10. November 2020) sowie von Universal-Investment.