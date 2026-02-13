Japans Aktienmarkt erlebt Anfang 2026 eine Phase, die viele Beobachter als Beginn einer neuen Ära interpretieren. Der Nikkei 225 hat nach Jahren der Stagnation und schwacher Kursentwicklung ein Rekordhoch erreicht und symbolisiert damit den strukturellen Wandel von Wirtschaft, Politik und Unternehmenslandschaft.

Japan is back

Im Zentrum steht der kräftige Kurssprung nach dem Erdrutschsieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) unter Premierministerin Sanae Takaichi, der den Nikkei zeitweise um 5,7 Prozent auf über 57.000 Punkte trieb. Für Marktbeobachter markiert dieses Allzeithoch nicht einfach eine weitere zyklische Hausse, sondern die Rückkehr Japans als strategisches Schwergewicht an den Weltbörsen.

Getrieben wird die Rally von mehreren strukturellen Faktoren: der Wiedergeburt der heimischen Halbleiterindustrie, einer politisch gewollten, wachstumsorientierten Fiskalpolitik und tiefgreifenden Corporate-Governance-Reformen, die die Kapitalkosten senken und die Attraktivität für internationale Investoren erhöhen.

Der Technologiesektor

Besonders sichtbar ist der Wandel im Technologiesektor. Ein führender globaler Chipproduzent hat das Investitionsbudget für ein Werk in Japan auf rund 17 Milliarden US‑Dollar aufgestockt, um dort Hochtechnologie-Chips zu fertigen – ein klares Signal, dass Japan wieder als Schlüsselstandort der globalen Halbleiter-Wertschöpfungskette gilt.

Anders als frühere Investitionswellen, die oft von Subventionen und kurzfristigen Währungseffekten geprägt waren, folgt das aktuelle Engagement vor allem geopolitischen Motiven: die Sicherung verlässlicher, „freundlicher“ Lieferketten fernab Chinas. Davon profitieren neben der Chipindustrie auch klassische Industrieunternehmen und der Finanzsektor, deren Gewinne durch schwächeren Yen, steigende Löhne und verbesserte Kapitalallokation gestützt werden.

Die Politik: Planbarkeit und Kontinuität

Die Politik liefert dazu das passende Fundament. Die LDP und ihr Koalitionspartner, die Japanische Innovationspartei, verfügen im Unterhaus über eine Zweidrittelmehrheit und können damit selbst Widerstand aus dem Oberhaus überstimmen – ein ungewöhnlich starkes Mandat in einer westlichen Demokratie, das Planbarkeit und Kontinuität signalisiert.

Premierministerin Takaichi verfolgt eine Kombination aus expansiver Fiskalpolitik und fortgesetzt lockerer Geldpolitik: Geplant sind Steuersenkungen und gezielte Entlastungen der Verbraucher, etwa eine vorübergehende Aussetzung der Verbrauchssteuer auf Lebensmittel und Getränke, was Mindereinnahmen von schätzungsweise 5 Billionen Yen pro Jahr bedeuten würde. Parallel dazu hat die Regierung ein großes Konjunkturpaket aufgelegt, dessen Umfang auf etwa 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geschätzt wird und das die Binnenkonjunktur zusätzlich ankurbeln soll.

Die japanische Notenbank

Die Bank of Japan agiert in diesem Umfeld vorsichtig, aber nicht mehr ultraexpansiv. Nach einem Zinsschritt Ende 2025 liegt der Leitzins inzwischen bei rund 0,75 Prozent – dem höchsten Niveau seit drei Jahrzehnten –, bleibt damit aber im internationalen Vergleich niedrig.

Die Notenbank rechnet für die Fiskaljahre 2025 und 2026 mit einem realen Wachstum von etwa 0,9 beziehungsweise 1,0 Prozent und einer Inflation, die sich in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels stabilisiert. Auch andere Institute prognostizieren ein moderates, aber robustes Wachstum: Ökonomen großer Häuser erwarten für 2026 Zuwachsraten um 0,7 bis 1,0 Prozent, getragen von steigenden Löhnen, solider Binnennachfrage und anhaltenden Investitionen in Digitalisierung und grüne Technologien.

Noch nicht teuer

An den Kapitalmärkten übersetzen sich diese Rahmenbedingungen in eine Neubewertung japanischer Aktien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Nikkei wird von Experten zwar als erhöht, aber keineswegs als überzogen eingestuft, zumal japanische Aktien historisch zu leichten Prämien tendieren und lange fundamental unterbewertet waren.

Mehrere internationale Vermögensverwalter sehen deshalb keinen spekulativen Exzess, sondern eine überfällige Marktkorrektur nach Jahrzehnten, in denen Japan in vielen globalen Portfolios untergewichtet war. Große Häuser wie Blackrock, Nomura oder Amova betonen die Bedeutung von Corporate-Governance-Reformen, höheren Aktienrückkäufen und einer stärkeren Ausrichtung auf Aktionärsinteressen als strukturelle Treiber, die den Markt auch über 2026 hinaus stützen könnten.

Die Risiken

Kurzfristige Risiken bleiben dennoch präsent. Eine überraschend schnelle Straffung der Geldpolitik oder ein sprunghafter Anstieg der Staatsanleiherenditen könnte die Bewertungsfantasie dämpfen und Korrekturen an den Aktienmärkten auslösen. Noch gravierender wären geopolitische Schocks, etwa eine Eskalation rund um Taiwan oder im südchinesischen Meer, die Japans Rolle in der Sicherheitsarchitektur Asiens und die Lieferketten der Tech-Industrie massiv beeinträchtigen könnten.

Vor diesem Hintergrund fällt die Einschätzung vieler Analysten „cautiously bullish“ aus: Sie sehen in Japan einen Markt mit weiter solidem Aufwärtspotenzial, getragen von Reformen, Lohnwachstum und Investitionsdynamik, erkennen aber zugleich an, dass externe Schocks und politische Fehlkalkulationen jederzeit zu temporären Rückschlägen führen können.

Wir haben uns daher die erfolgreichsten „Aktienfonds Japan All Cap“ der letzten drei Jahre angeschaut.

Bitte beachten Sie: Die meisten Fonds in dieser Kategorie gibt es in unterschiedlichen Tranchen, insbesondere auch in währungsgesicherten Varianten. Diese Währungssicherungen weichen zwar oftmals stark voneinander ab und bilden zudem wegen ihrer Vielfalt und unterschiedlichem Einsatz auch keine trennscharfen Peergroups. Um dennoch eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, haben wir uns dazu entschlossen, in diesem Ranking alle derartigen Tranchen der Fonds zu berücksichtigen und führen die aus Sicht deutscher Anleger jeweils erfolgreichste Anteilsklasse auf.

Platz 10: Amundi Equity Japan Target EUR hedged