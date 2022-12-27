Analyse von Etoro Die zehn Gewinneraktien des Jahres 2022
- Wertentwicklung 2022: +51 Prozent
- ISIN: GB0002634946
- Marktkapitalisierung: 34,4 Milliarden US-Dollar
- Indexzugehörigkeit: FTSE 100
- KGV 2023: 14,9
- Dividendenrendite 2023: 3,39 Prozent
BAE Systems ist ein britischer Rüstungs-, Informationssicherheits- und Luftfahrtkonzern und war 2021 nach Umsatz der siebtgrößte Rüstungskonzern der Welt. Offeriert wird eine umfassende Palette von Produkten für Luft-, Land- und Seestreitkräfte, unter anderem Kampf- und Aufklärungsflugzeuge, Atom-U-Boote, gepanzerte Kampffahrzeuge, Feuerwaffen, Raketen- und Artilleriesysteme wie auch deren Wartung, Reparatur und Modernisierung.
Stand der Daten: 13. Dezember 2022
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