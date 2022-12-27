Analyse von Etoro Die zehn Gewinneraktien des Jahres 2022

Platz 10: BAE Systems
1 / 10
General views of the Devonshire Dock Hall at BAE Systems in Barrow. | © Imago Images / ZUMA Press
Produktionshalle von von BAE Systems in Barrow in Alaska: Die Briten haben jüngst einen Folgeauftrag für die Wartung der Eurofighter in Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien erhalten. Bildquelle: Imago Images / ZUMA Press
  • Wertentwicklung 2022: +51 Prozent
  • ISIN: GB0002634946
  • Marktkapitalisierung: 34,4 Milliarden US-Dollar
  • Indexzugehörigkeit: FTSE 100
  • KGV 2023: 14,9
  • Dividendenrendite 2023: 3,39 Prozent

BAE Systems ist ein britischer Rüstungs-, Informationssicherheits- und Luftfahrtkonzern und war 2021 nach Umsatz der siebtgrößte Rüstungskonzern der Welt. Offeriert wird eine umfassende Palette von Produkten für Luft-, Land- und Seestreitkräfte, unter anderem Kampf- und Aufklärungsflugzeuge, Atom-U-Boote, gepanzerte Kampffahrzeuge, Feuerwaffen, Raketen- und Artilleriesysteme wie auch deren Wartung, Reparatur und Modernisierung. 

Stand der Daten: 13. Dezember 2022