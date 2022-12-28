Etoro-Analyse Die zehn Verliereraktien des Jahres 2022
- Wertentwicklung 2022: -45 Prozent
- ISIN: CA0158571053
- Marktkapitalisierung: 4,9 Milliarden US-Dollar
- Indexzugehörigkeit: S&P/TSX 60
- KGV 2023: 9,81
- Dividendenrendite 2023: 10,8 Prozent
Die Algonquin Power Utilities Group ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist und über ein Portfolio von langfristig vertraglich gesicherten Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen verfügt.
Stand der Daten: 13. Dezember 2022
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