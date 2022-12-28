Etoro Analyse Die zehn Verliereraktien des Jahres 2022

Platz 10: Algonquin Power Utilities Group
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Two children stand looking at a line of giant windmills The Dalles, Oregon, United States | © Imago Images / Cavan Images
Zwei Kinder vor einem Windpark: Um die Erderwärmung bis 2050 zu begrenzen, müssen weltweit mehr als 130 Billionen US-Dollar in erneuerbare Energie investiert werden. Bildquelle: Imago Images / Cavan Images
  • Wertentwicklung 2022: -45 Prozent
  • ISIN: CA0158571053
  • Marktkapitalisierung: 4,9 Milliarden US-Dollar
  • Indexzugehörigkeit: S&P/TSX 60
  • KGV 2023: 9,81
  • Dividendenrendite 2023: 10,8 Prozent

Die Algonquin Power Utilities Group ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist und über ein Portfolio von langfristig vertraglich gesicherten Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen verfügt. 

Stand der Daten: 13. Dezember 2022