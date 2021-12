Redaktion 19.07.2017

Video Zinsmärkte: „Die Zentralbank muss die Anleihekäufe zurückfahren“

Wie wird sich die Europäische Zentralbank mit ihrem Chef Mario Draghi künftig verhalten? Wann gibt es wieder 4 Prozent auf Bundesanleihen? Was machen Anleger so lange? Und herrschen in Europa bald Friede, Freude und Eierkuchen? Franz Wenzel, Anlagestratege für institutionelle Kunden bei AXA Investment Managers, liefert in diesem Interview die Antworten.