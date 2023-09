Dienstwagen: Wer zahlt bei der Panne?

Der Dienstwagen ist nach wie vor einer der wichtigsten Anreizfaktoren für die Anwerbung von Fachkräften – insbesondere, wenn der Dienstwagen auch privat genutzt werden darf. Doch sowohl für den Fahrer des Dienstwagens als auch für den Arbeitgeber gibt es Beratungsbedarf, wenn die Fahrzeuge privat genutzt werden.

Grundsätzliches zur Pannenhilfe bei Dienstwagen

Dienstfahrzeuge haben einen Kfz-Versicherungsschutz wie Privatfahrzeuge, oft über eine Fuhrpark- bzw. Flottenversicherung geregelt. Ein Kfz-Schutzbrief, also die Hilfe im Pannenfall, wird als Zusatzschutz angeboten. Bei bestehenden Neufahrzeuggarantien wird häufig auf die Absicherung durch eine Pannen- und Unfallhilfe verzichtet. Fälschlicherweise setzen Fuhrparkmanager hier ausschließlich auf die Mobilitätsgarantie der Hersteller. Üblich sind zwei Jahre Neuwagengarantie bei deutschen Herstellern. Andere, ausländische Hersteller versprechen sogar bis zu sieben Jahre.

Das Problem: Neufahrzeuggarantien sind an die unterschiedlichsten Bedingungen geknüpft. In der Regel wird nur kostenfrei Pannenhilfe geleistet, wenn das Fahrzeug eine Fehlfunktion aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers des Herstellers aufweist. Daneben gilt als Voraussetzung, dass das Fahrzeug nach den Vorgaben des Herstellers gewartet wurde.

Pannen, die auf eigenes Verschulden zurückzuführen sind, hierzu gehört schon ein platter Reifen oder eine entleerte Batterie, sind vom Schutz ausgeschlossen.

Wer also nach einer Panne mit dem Dienstwagen den Notdienst des Herstellers zur Hilfe ruft, der bekommt zwar Hilfe, erhält aber gegebenenfalls auch eine Rechnung für diese Hilfeleistung.

Unterschiedliche Regelungen im Fahrzeugüberlassungsvertrag bei privaten Fahrten

Die Überlassung eines Dienstwagens ist entweder im Arbeitsvertrag oder im gesonderten Dienstwagenvertrag geregelt. In der Regel wird auch die private Nutzung des Dienstwagens erlaubt. Aber Achtung: Bereits bei normaler und mittlerer Fahrlässigkeit auf dienstlichen Fahrten können Arbeitnehmer in Haftung genommen, also am Schaden beteiligt werden.

Was viele nicht wissen

Bei Unfällen und Pannen im Rahmen der dienstlichen Nutzung eines Firmenfahrzeuges gilt eine privilegierte Arbeitnehmerhaftung. Der Arbeitnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in voller Höhe. Bei privaten Fahrten gilt diese Haftungserleichterung nicht, das heißt die Kosten, die durch eine Panne oder einen selbst verschuldeten Unfall entstehen, müssen gegebenenfalls vom Arbeitnehmer getragen werden. Bei Dienstwagen geht die Rechtsprechung vom Abschluss einer Vollkaskoversicherung aus, sodass der Arbeitnehmer im Rahmen der üblichen Selbstbeteiligungen bis maximal 1.000 Euro haftet.

Mit dem Firmenwagen in den Urlaub

Es ist wichtig, sich im Vorfeld über die Unternehmensrichtlinien hinsichtlich der Urlaubsfahrt mit dem Dienstwagen und möglicher Pannen und Unfälle zu informieren, um im Fall der Fälle angemessen handeln zu können. Besonders wichtig sind Informationen zum Geltungsbereich der bestehenden Kfz-Versicherung.

Achtung bei Fuhrpark-/Flottenversicherung

Ist das Dienstfahrzeug über eine Flottenversicherung abgesichert, können teure Pannenfälle im Urlaub sogar dazu beitragen, dass der gesamte Flottenversicherungsvertrag gefährdet ist. Denn jeder Schaden wirkt sich auf die Schadenrenta, die Aufstellung der bisher vorgekommenen Schäden, aus und kann somit den Fuhrparkmanager unter Umständen den gesamten Flottenversicherungsvertrag kosten.

Mit der AvD-Mitgliedschaft auf Nummer sicher gehen

Wer auf Nummer sich gehen will, der setzt auch bei seinem Dienstwagen auf die eigene AvD-Mitgliedschaft. Die AvD Help Plus-Mitgliedschaften bieten Pannenhilfe auf privaten und beruflichen Reisen, egal ob Sie mit dem privaten Auto oder dem Dienstwagen unterwegs sind – weltweit und ohne Kostenlimit.

Die AvD-Mitgliedschaftsvermittlung birgt für Makler ein tolles Geschäftspotenzial. Der AvD bietet zwei optionale Provisionsmodelle an und minimiert die Haftung von Maklern gegenüber ihren Kunden.

AvD – die Mobilitätsexperten seit nahezu 125 Jahren

Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD die Interessen der Autofahrer seit 1899. Am 11. Juli 1926 veranstaltete der AvD auf der AVUS in Berlin den 1. Großen Preis von Deutschland, für dessen Austragung er bis heute über 75 Mal als sportlicher Ausrichter verantwortlich war. Seit der Saison 2021 setzt der AvD im Opel e-Rally Cup mit dem AvD Young Talent Team ein eigenes Wettbewerbsauto ein. In den Jahren 2021 und 2022 fungierte der AvD zudem als sportlicher Ausrichter und Sportorganisator der DTM. Seit dem Frühjahr 2023 unterstützt der AvD als Partner die Austragung der Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen 24/7-Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings sowie attraktiven Events, unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden sowohl persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.

Kontakt unter [email protected]

Vermittlerkooperation unter https://avd.de/makler