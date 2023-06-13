In volatilen Marktphasen liebäugeln Anleger mit sicheren Aktien. Morningstar-Analysten haben eine Liste mit 10 soliden Titeln erstellt, die derzeit besonders günstig sind.

In den vergangenen Monaten schwankten die Kapitalmärkte stark, was bei vielen Anlegern ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis in Bezug auf Cashflows und Fundamentaldaten auslöste. Im volatilen Marktumfeld geraten besonders Unternehmen ins Blickfeld, die Wettbewerbsvorteile haben und deren Management kluge Entscheidungen über die Kapitalallokation trifft. Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium ist für Investoren der Preis. Schließlich sind die solidesten Investments nicht immer das beste Geschäft.

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Morningstar-Analysten haben eine Liste mit 10 soliden Aktien erstellt, die derzeit unterbewertet sind.

Die 10 besten Aktien:

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Zimmer Biomet

Wells Fargo

Roche Holding

Yum China

Comcast

GSK

Anheuser-Busch Inbev

U.S. Bancorp

International Flavors & Fragrances

Auf den nachfolgenden Seiten erhälst Du Informationen über die Unternehmen und Bewertungen von Morningstar.

Platz 10: Taiwan Semiconductor Manufacturing 1 / 10 Logo von Taiwan Semiconductor. Bildquelle: Imago Images / Zuma Press