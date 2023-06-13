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Diese 10 Aktien sind unterbewertet

Analyse von Morningstar Diese 10 Aktien sind unterbewertet

In volatilen Marktphasen liebäugeln Anleger mit sicheren Aktien. Morningstar-Analysten haben eine Liste mit 10 soliden Titeln erstellt, die derzeit besonders günstig sind.

Von  | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:

In den vergangenen Monaten schwankten die Kapitalmärkte stark, was bei vielen Anlegern ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis in Bezug auf Cashflows und Fundamentaldaten auslöste. Im volatilen Marktumfeld geraten besonders Unternehmen ins Blickfeld, die Wettbewerbsvorteile haben und deren Management kluge Entscheidungen über die Kapitalallokation trifft. Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium ist für Investoren der Preis. Schließlich sind die solidesten Investments nicht immer das beste Geschäft.

>>>Hier erfährst Du, welche Europa-Aktien aktuell unterbewertet sind.

 

Morningstar-Analysten haben eine Liste mit 10 soliden Aktien erstellt, die derzeit unterbewertet sind.

Die 10 besten Aktien:

 

  • Taiwan Semiconductor Manufacturing
  • Zimmer Biomet
  • Wells Fargo
  • Roche Holding
  • Yum China
  • Comcast
  • GSK
  • Anheuser-Busch Inbev
  • U.S. Bancorp
  • International Flavors & Fragrances

Auf den nachfolgenden Seiten erhälst Du Informationen über die Unternehmen und Bewertungen von Morningstar.

Platz 10: Taiwan Semiconductor Manufacturing
1 / 10
Logo von Taiwan Semiconductor. | © Imago Images / Zuma Press
Logo von Taiwan Semiconductor. Bildquelle: Imago Images / Zuma Press

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ist ein weltweit führendes Unternehmen aus der Halbleiterbranche. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Hsinchu in Taiwan, wurde im Jahr 1987 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur in der internationalen Technologiebranche entwickelt.

 

ISIN US8740391003
Ticker TSM
Land Taiwan
Branche Halbleiter
Aktienkurs/fairer Wert laut Morningstar* 0,73
Fair Value-Unsicherheit Mittel
Moat-Trend** Stabil
Bewertung der Kapitalallokation Vorbildlich

 

*Sortierkriterium; der Preis/faire Wert einer Aktie ist ihr aktueller Kurs geteilt durch den geschätzten fairen Wert. Eine Aktie, die unter 1,0 handelt, ist unterbewertet. Eine Aktie, die um 1,0 handelt, ist fair bewertet und ein Aktie mit einem Wert von über 1,0 ist überbewertet (Quelle: Morningstar).

**Der Moat-Trend beschreibt die Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen. Um die Tendenz bei den Wettbewerbsvorteilen beurteilen zu können, bewerten Morningstar-Analysten den Moat-Trend (Quelle: Morningstar).

Hier geht's zur Morningstar-Analyse.

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