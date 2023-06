Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ist ein weltweit führendes Unternehmen aus der Halbleiterbranche. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Hsinchu in Taiwan, wurde im Jahr 1987 gegründet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Akteur in der internationalen Technologiebranche entwickelt.

ISIN US8740391003 Ticker TSM Land Taiwan Branche Halbleiter Aktienkurs/fairer Wert laut Morningstar* 0,73 Fair Value-Unsicherheit Mittel Moat-Trend** Stabil Bewertung der Kapitalallokation Vorbildlich

*Sortierkriterium; der Preis/faire Wert einer Aktie ist ihr aktueller Kurs geteilt durch den geschätzten fairen Wert. Eine Aktie, die unter 1,0 handelt, ist unterbewertet. Eine Aktie, die um 1,0 handelt, ist fair bewertet und ein Aktie mit einem Wert von über 1,0 ist überbewertet (Quelle: Morningstar).



**Der Moat-Trend beschreibt die Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen. Um die Tendenz bei den Wettbewerbsvorteilen beurteilen zu können, bewerten Morningstar-Analysten den Moat-Trend (Quelle: Morningstar).



Hier geht's zur Morningstar-Analyse.